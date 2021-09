Irán: Un trato "no constructivo" del OIEA puede afectar a las negociaciones

Teherán, 8 sep (EFE).- El presidente iraní, Ebrahim Raisí, advirtió este miércoles de que un enfoque "no constructivo" hacia Irán por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) puede afectar negativamente a las negociaciones nucleares, por ahora en suspenso.

Raisí respondió así, en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al informe del OIEA que denunció ayer que Irán sigue enriqueciendo uranio hasta niveles cercanos al necesario para fabricar armas atómicas y bloqueando las inspecciones internacionales.

"En el caso de un trato no constructivo del OIEA, no es razonable esperar que Irán tenga una respuesta constructiva. Las acciones no constructivas también afectan naturalmente el proceso de negociación", subrayó Raisí, según un comunicado de la Presidencia iraní.

El mandatario también afirmó que "la cooperación seria de la República Islámica con el OIEA es un claro ejemplo de la voluntad de Irán de transparencia en sus actividades nucleares".

Sin embargo, la agencia nuclear de la ONU lamentó en su informe de la víspera que "la confianza del Organismo de que puede mantener un conocimiento continuado (de las actividades nucleares de Irán) se está deteriorando con el tiempo y ahora ha empeorado aún más".

Además de denunciar su creciente incapacidad para verificar el programa nuclear iraní, el OIEA informó de que Irán acumula actualmente 10 kilos de uranio enriquecido hasta el 60 %, mucho más cerca del 90 % necesario para desarrollar un arma nuclear que del 3,67 % que le impuso como tope el acuerdo nuclear de 2015.

Estas revelaciones pueden dificultar más todavía la reanudación de las negociaciones para resucitar el citado pacto nuclear, que Estados Unidos abandonó en 2018 y que Irán empezó a incumplir un año después en represalia por las sanciones impuestas.

El objetivo de las negociaciones, que están paralizadas desde junio ante la victoria electoral de Raisí, tienen el objetivo de que EEUU regrese al tratado, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, y que Irán lo cumpla en su totalidad.

Sobre la restauración del JCPOA, el presidente incidió en que "fueron los estadounidenses quienes se retiraron y lo violaron", mientras que Irán se mantuvo en el pacto, aunque haya dejado de cumplir muchas de sus obligaciones.

Raisí indicó que su país esperaba que "los europeos cumplieron con sus compromisos bajo el JCPOA, pero no lo hicieron", por lo que urgió a la Unión Europea a no depender de EEUU.

A su juicio, pese a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, "no ha habido ningún cambio en la política de EEUU sobre Irán": "Se mantienen las sanciones y la presión", agregó.

Hace unos días, el presidente iraní aseguró que "la negociación bajo presión y amenazas no es aceptable en absoluto".

Por su parte, Michel reconoció que las sanciones han tenido "un efecto adverso en las relaciones UE-Irán" y aseguró que la Unión "quiere seguir siendo un socio sincero de Irán para lograr estabilidad en la región".