Irene Lozano dice a Gabilondo que su éxito en Madrid será el éxito de España

Madrid, 25 mar (EFE).- La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, se presenta a las elecciones madrileñas del 4 de mayo convencida de que el éxito del cabeza de lista del PSOE, Ángel Gabilondo, para acceder a la Presidencia de la Comunidad de Madrid "será el éxito de España".

Se lo ha dicho en un acto celebrado en la sede federal del PSOE para presentar su candidatura como número cinco de la lista socialista a los comicios autonómicos, una incorporación que ha agradecido mientras ha confesado su admiración y respeto hacia la figura de Gabilondo, especialmente su "sabiduría" y "paciencia".

Elogios que recíprocamente ha recibido del candidato y exministro socialista, quien la ha definido como una "experta en la palabra y el pensamiento", ha asegurado que "tiene todo lo que tiene que tener un representante público" y la ha hecho copartícipe del "simbolismo" de Madrid como región abierta y alejada del sectarismo.

En esta misma línea, la propia candidata, que fue nombrada secretaria de Estado para el Deporte el 28 de enero de 2020, se ha desmarcado del "espectáculo" en que se ha convertido la política madrileña y ha hecho hincapié en cómo Gabilondo sabe que en la vida lo importante está "en los matices" frente a quienes solo ven extremismos.

Ha dicho también que en Madrid la situación se ha agravado al usar el PP las instituciones "no para colaborar, sino para confrontar" y ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de no haber querido gobernar, sino "jugar a hacer oposición al Gobierno central".

Lozano no quiere, ha insistido, que Madrid sea "otra rueda pinchada" dentro de España pese a ser una de sus regiones más ricas y ha alertado de que en este territorio está calando la "división" y la "polarización".

Y ha añadido que pese a caracterizarse porque en esta comunidad nadie pregunta nunca a nadie de dónde viene, Díaz Ayuso "quiere que preguntes a qué partido votas".

Piensa que todo ello podrá cambiarse con un nuevo Gobierno encabezado por Gabilondo, al que considera un "hombre de fiar", y ha apostado por combatir el "pasado de corrupción y el futuro de borrachera" que representa el PP en Madrid con otro Ejecutivo abierto, de mayor transparencia y que haga rendición de cuentas.

Ángel Gabilondo ha afirmado por su parte que la Comunidad necesita una izquierda como la que representan los socialistas desde un "espacio central", que "no en el centro", y ha resumido su apuesta electoral para los madrileños con estas palabras: "Necesitamos feminismo, educación, sensatez y seriedad".

También ha dedicado algunas palabras a Isabel Díaz Ayuso, a la que ha asegurado que no va a "insultar" al tiempo que le ha pedido: "No me insulte, no insulte a nadie".

En el acto también ha participado el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, quien ha alabado igualmente la labor de "matrícula de honor" de Lozano en los cargos públicos que ha desempeñado, y ha señalado que ayudará a luchar contra la lacra de la corrupción de los últimos Gobiernos del PP en Madrid.