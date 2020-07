Irene Montero, al PP: "¿Les merece de verdad la pena una oposición tan vil?"

Madrid, 22 jul. (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este miércoles al PP de hacer una oposición vil, de utilizar al feminismo para atacar al Gobierno y de limitarse a ejercer un "derecho al pataleo" sin "una sola propuesta política en estos meses".

"Entiendo su rabia, su hecho de estar perdidos a la hora de hacer oposición al Gobierno porque desde hace mucho tiempo todo les sale mal. (...) ¿Les merece de verdad la pena hacer una oposición tan vil? Pónganse ya a trabajar", ha aseverado la titular de Igualdad en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso de los Diputados.

Montero ha contestado así a la diputada popular Belén Hoyo, que ha calificado de "inaceptable e intolerable" que el Ministerio de Igualdad no condene el llamado caso Dina y ha exigido a la ministra que elija entre sus principios o la incoherencia porque "detrás de Dina (en referencia a Dina Bousselham, exasesora de Podemos) están toda las mujeres españolas".

Hoyo ha denunciado que el feminismo de Montero es "fijo discontinuo" y le ha preguntado si reconoce a un machista y qué haría si se comportaran con ella como lo hicieron con Bousselham: "Lo repudiaría", ha sentenciado.

"El autor de los hechos no es un machista anónimo, es el vicepresidente de España", ha continuado la diputada popular.

"No deje que nadie decida por usted porque se estará convirtiendo en víctima", ha dicho Hoyo tras pedirle a Montero que se posicione "contra todos los tipos de violencia machista" porque, si no, "miles de mujeres que lo están pasando muy mal" no van a confiar en ella.

Ante estas afirmaciones, la ministra de Igualdad ha lamentado que el PP utilice "vilmente al feminismo" para atacar al Gobierno.

"Sólo les queda el derecho al pataleo y llamarnos criminales, asesinos, machistas y las cosas más bárbaras porque sólo tienen el derecho al pataleo, ni una sola propuesta política en estos meses", ha subrayado.

Montero ha solicitado a los populares que reflexionen sobre los mensajes que están mandando a las mujeres para las que el feminismo es "su única tabla de salvación", ya que la prevención de la violencia machista "permite salvar la vida a miles de mujeres en este país".

"¿No pueden respetar el Pacto de Estado?", ha preguntado.