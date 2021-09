Irene Montero: "Estamos todos implicados en hacer a Yolanda Díaz presidenta"

Madrid, 30 sep (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves que en Unidas Podemos están "todos y todas implicados en hacer a Yolanda Díaz presidenta".

"Trabajamos de forma muy estrecha con Yolanda para construir un frente amplio", ha asegurado Montero este jueves en los pasillos del Congreso después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confesara esta mañana en la Cadena Ser que no estará al frente de ningún proyecto electoral centrado en partidos ni en personalismos.

"Estoy rodeada de egos, nunca me he peleado por estas razones; como suceda esto o haya ruido es probable que yo me vaya", ha alertado.

Montero ha subrayado que Unidas Podemos con Yolanda Díaz como candidata es un "proyecto ganador" y ha afirmado que "cada vez más gente en España es consciente de que necesitamos gobiernos progresistas y plurinacionales".

La ministra de Igualdad ha sostenido que no es solo su opinión, sino que "cada vez hay más gente implicada en este proyecto" y ha reiterado que la agenda que propone Unidas Podemos se podrá llevar a cabo "mejor y más rápido si Yolanda Díaz es presidenta".