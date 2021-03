Irene Montero ve a la Junta de Andalucía "muy poco implicada con el feminismo" y siguiendo "las indicaciones" de Vox

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado este jueves que, "desgraciadamente", el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) está "muy poco implicado con el feminismo" y, en esta cuestión, "está más bien siguiendo las indicaciones y el liderazgo político de la extrema derecha" de Vox.

Así lo ha trasladado la ministra en declaraciones a la Cadena SER Andalucía, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "en Andalucía quien está dando un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas en nuestra sociedad para que haya igualdad entre hombres y mujeres desgraciadamente no es el Gobierno de la Junta, sino que son las mujeres, el movimiento feminista".

"Creo que son ellas las que están dando la cara por sus propios derechos", y "por desgracia no siempre escuchando a la Junta, que está más bien siguiendo las indicaciones y el liderazgo político de la extrema derecha, que pretende imponer el 'pin parental', que recorta dinero a las asociaciones que se dedican a estar a pie de calle para garantizar los derechos de la mujeres, recortar en políticas públicas de igualdad", ha abundado la ministra.

De igual modo, ha criticado el Teléfono de Violencia Intrafamiliar puesto en marcha por la Junta, que, en su opinión, tiene un efecto "altamente perjudicial", de lanzar a mujeres que estén "sufriendo en sus casas la violencia de género", el mensaje de que "la violencia no tiene género, o que todas la violencias se sufren por igual, o que los hombres sufren más violencia que las mujeres".

Son exponentes de "ese discurso de las derechas de que no es necesario luchar contra la violencia contra las mujeres, porque, en su versión más extrema, dicen que no existe, o negando la necesaria interdependencia del conjunto de la humanidad, mandando el mensaje de que las mujeres que no llegan, que se pasan su vida cuidando, teniendo trabajos precarios, en jornadas parciales, peor remunerados, es porque no valen lo suficiente, porque no se han esforzado lo suficiente", y no "porque hay una estructura social y económica que les pone muchas trabas a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

La ministra de Unidas Podemos ha sostenido que "ese tipo de discursos negacionistas de la violencia de género y de las dificultades que las mujeres enfrentan en esta sociedad por el hecho de ser mujeres no sólo están absolutamente desfasados, sino que pueden hacer mucho daño", según ha advertido antes de agregar que "todos los demócratas tenemos que transmitir un mensaje en el sentido opuesto", en el sentido de animar a mujeres que sufran violencia machista, de género, o una agresión sexual, a acudir "a las instituciones, porque te van a creer, a responder, a ayudar a reparar ese dolor".

'VETO PARENTAL'

De igual modo, preguntada sobre el conocido como 'veto parental' cuya implantación reclama Vox a la Junta de Andalucía, Irene Montero ha apuntado que cree que lo que pretenden con esa iniciativa "es que no exista la educación en igualdad, la decisión sobre si educar o no en igualdad y en diversidad, en el respeto a los derechos a las personas Lgtbi, y explicarles a los niños y darles el ejemplo de que hay muchos tipos de familias, que cada cual tenemos pleno derecho para desarrollar nuestros proyectos vitales, que educar en los valores de la diversidad, igualdad y respeto a los demás no es una opción, sino que forma parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos".

En esa línea, ha agregado que "también los hijos de familias que voten a Vox o se sientan de extrema derecha tienen derecho a saber que pueden amar a personas de su mismo sexo, o a ser personas trans, y que no por ello van a tener menos derechos o a sufrir más", y eso "es lo que hay que transmitirles".

Irene Montero se ha mostrado "honestamente" convencida de que "la sociedad le va a ganar la batalla a la extrema derecha", porque "el movimiento feminista y las mujeres ya no vamos a permitir que esos discursos se conviertan en mayoritarios ni que se hagan políticas públicas que cuestionen nuestros derechos o el de las personas Lgtbi".

Por otro lado, preguntada por la ausencia el pasado 28 de febrero de mujeres a título individual entre las personas galardonadas con los reconocimientos que concede la Junta de Andalucía por el día de la comunidad autónoma, la ministra ha indicado que "seguramente hay alguien que nos quiere transmitir el mensaje de que no hay mujeres que merezcan esos premios".

En esa línea, ha advertido de que "normalmente los criterios de mérito y capacidad se asocian mucho más a lo masculino, a los hombres, y que las mujeres se encuentran con muchas más barreras que los hombres por el hecho de ser mujeres para romper techos de cristal, o para ser reconocidas como mejores en sus puestos de trabajo o en sus disciplinas, y por eso hacen falta la perspectiva de género y políticas públicas de igualdad", ha añadido.

Ha agregado que esa ausencia de mujeres "es una demostración otra vez de que en la Junta hay por desgracia un gobierno muy poco implicado con el feminismo y la igualdad de mujeres y hombres", pese a que "la sociedad está demandando lo contrario".

Según ha reflexionado Irene Montero, "el proyecto de la extrema derecha es el sistema neoliberal al desnudo", es decir, "cada cual que vaya consigo mismo, y los que llegan, llegan, y los que no, que les den", y "precisamente porque el movimiento feminista decimos que no, que los seres humanos somos interdependientes", desde esa extrema derecha "eligen a las mujeres como blanco de sus ataques, y de una forma absolutamente cruel y despiadada, ejerciendo violencia política contra las mujeres que se atreven a decir 'voy a hacer mi trabajo, a cumplir y a defender mis derechos'", según ha continuado la titular de Igualdad.

UNIDAS PODEMOS POR ANDALUCÍA

Por otro lado, Irene Montero ha dicho que no le cabe "ninguna duda" de que Unidas Podemos por Andalucía sabrá aglutinar la mayor parte del voto a la izquierda del PSOE en esta comunidad autónoma, y en ese sentido ha dicho ser "consciente del trabajo enorme y de hormiga que están haciendo" los representantes de la confluencia de IU y Podemos "para recorrer Andalucía, empaparse de todas las problemáticas, escuchar, tener una relación abierta, sincera y cotidiana con el conjunto de la ciudadanía", algo que, según ha opinado, es "parte de lo que levanta los proyectos políticos transformadores".

"No hay nadie como este espacio político para entender la importancia de que también desde las instituciones reconozcamos y fortalezcamos el trabajo de la sociedad civil, que es imprescindible en la conquista de derechos", ha sostenido Irene Montero.

La ministra ha agregado que "representar la posibilidad cierta de gobernar y de tener acierto en nuestra capacidad de ser una fuerza, un espacio político de gobierno en el Estado, en las comunidades autónomas y en ayuntamientos, y a la vez tener una relación y cuidar a la sociedad civil organizada, que es la que está siempre a la vanguardia en la conquista de derechos, no hay ningún espacio como el de Unidas Podemos en este caso en Andalucía para poder representarlo y llevarlo a cabo".