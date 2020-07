Iriarte exige autocrítica a Urkullu por "poner en riesgo" a los sanitarios

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha exigido autocrítica a Iñigo Urkullu por "haber puesto en riesgo la salud de la plantilla de Osakidetza" al no dotarles de suficientes equipos de protección contra la covid en los peores momentos de la pandemia.

En un mitin en Llodio (Álava), Iriarte se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que determina que Osakidetza incumplió la ley de riesgos laborales en cuanto a prevención y vigilancia de la salud de su plantilla y que hubo "un riesgo laboral grave e inminente" para los trabajadores.

El fallo matiza que la falta de EPI fue por problemas de abastecimiento a nivel global y no se debió a "una gestión que pueda ser tachada de insuficiente o antijurídica".

"La Justicia acaba de confirmar que usted puso en riesgo la salud de los trabajadores durante la pandemia. ¿Cuándo va a hacer autocrítica, señor Urkullu? ¿Cuándo piensa dar explicaciones a los trabajadores?", se ha preguntado la candidata abertzale, que en su intervención ha tenido un recuerdo para las personas que han muerto víctimas de la covid y para sus familiares.

"Osakidetza ya no es lo que era" y aunque tiene "los mejores profesionales" estos tienen "peores condiciones que hace unos años" por los continuos recortes del Gobierno Vasco, ha continuado Iriarte.

La crisis sanitaria "ha dejado al desnudo las costuras del sistema", con profesionales "agotados" que han tenido que protegerse con "bolsas y trajes de plástico" ante la falta de EPI, una situación que ha terminado con más de 3.00 trabajadores contagiados y una enfermera fallecida, ha enumerado Iriarte.

"No vale salir aplaudir a las ocho y luego mirar para otro lado y no hacer caso a los trabajadores. No vale aplaudir con una mano y recortar con la otra", ha afirmado la candidata abertzale que ha llamado a "convertir cada aplauso en un voto para EH Bildu".