Irlanda incluye 13 países en "lista verde", la mayoría europeos

Dublín, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Dublín publicó hoy una "lista verde" de 13 países cuyos viajeros están exentos de seguir una cuarentena al llegar al Irlanda, en la que no están importantes destinos vacacionales como España y Francia, ni el vecino Reino Unido.

También se ha quedado fuera Estados Unidos, cuyo s visitantes deberán seguir restringiendo sus movimientos al llegar a cualquier puerto o aeropuerto de la isla de Irlanda -que no está dentro del espacio Schengen - con un periodo de autoaislamiento de 14 días.

La lista está compuesta por 13 países europeos y dos territorios (Gibraltar y Groenlandia) que tienen un número de casos por cada 100.000 habitantes igual o menor que Irlanda: Malta, Finlandia, Noruega, Italia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Mónaco y San Marino.

El Ejecutivo dio a conocer su decisión esta madrugada, después de una maratoniana reunión que comenzó el martes por la noche, dejando entrever que esta cuestión ha dividido a sus miembros, procedentes de los dos grandes partidos nacionales, el centrista Fianna Fáil y el democristiano del Fine Gael, más los Verdes.

Algunos ministros consideraban que la nueva medida puede enviar mensajes confusos a la ciudadanía, pues la posición oficial de Gobierno, de acuerdo con el consejo del Equipo Público de Emergencias de Salud Nacional (NPHET), sigue siendo que no se deben efectuar desplazamientos innecesarios al extranjero, independientemente de que ese destino esté o no en la lista.

"Si la recomendación sobre viajes para países incluidos en la lista verde no es diferente que la efectuada para otros países (en cuanto a poder desplazarse a ellos), entonces sería mejor que no hubiese una lista verde", advirtió ayer el viceprimer ministro y exjefe del Gobierno hasta el pasado mes, el democristiano Leo Varadkar.

No obstante, el Ejecutivo, tras publicar la lista, insistió hoy en un comunicado en que "las recomendaciones sobre salud pública" siguen "siendo las mismas", ya que la "pandemia no ha acabado" y "lo más seguro es no viajar".

Asimismo explicó que reforzará las medidas de vigilancia de la cuarentena de 14 días que deben seguir todos los pasajeros que lleguen a este país desde cualquier destino que no esté en la lista, una medida que afecta también a los residentes nacionales.

Dublín agregó que revisará la situación y la composición de la "lista verde" dentro de dos semanas.

Las últimas cifras oficiales indicaron este martes que no se registraron nuevos fallecimientos en las veinticuatro horas anteriores, lo que mantiene el número de muertes en 1.753, y se detectaron 36 nuevos contagios, hasta un total de 25.802.

Sin embargo, las autoridades sanitarias han alertado sobre el repunte del índice de reproducción del virus y el aumento de la incidencia entre los más jóvenes, una situación que, de mantenerse, podría causar hasta 170 nuevos casos diarios en las próximas semanas.