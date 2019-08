Los padres de la menor irlandesa desaparecida en Malasia apuntan al secuestro

Los padres de la niña de 15 años desaparecida desde el domingo en una región selvática de Malasia apuntaron a la posibilidad de que la menor fuera secuestrada, a pesar de la Policía sigue investigando el caso como desaparición.

En un comunicado difundido este sábado, los progenitores señalaron que su hija Nora Quoirin tienen una discapacidad de desarrollo y aprendizaje, y también malformaciones físicas que le impiden moverse con facilidad.

"Ella no es como otros adolescentes, no es independiente y no va a los sitios sola (...) A Nora le gusta caminar con su familia, pero su equilibrio es limitado y tiene mala coordinación. Ella ha estado en Asia y otros países europeos antes y nunca se ha alejado o perdido", apuntan sus padres Meabh y Sebastián Quoirin.

La madre agradeció hoy la labor de los 260 oficiales de búsqueda y rescate, y de los voluntarios que rastrean la reserva natural en Negeri Sembilan, unos 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, donde la niña desapareció.

La menor llegó junto con su familia a Malasia el sábado pasado, y el domingo por la mañana descubrieron que no estaba en su habitación del hotel The Dusan -donde se alojaban- y que la ventana estaba abierta.

La Policía mantiene la investigación como desaparición, aunque no descartan cualquier posibilidad.