Isa Serra promete revertir privatizaciones y dar ayudas a bares y pequeños comercios frente a los "0 euros de Ayuso"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La 'número dos' de la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha prometido este domingo que si llegan al Gobierno regional tras las elecciones del 4 de mayo revertirán las privatizaciones de servicios públicas y les dotarán de recursos, y también darán ayudas al sector de la restauración y a los pequeños comercios afectados por la pandemia frente a los "0 euros" entregados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Serra ha señalado que Madrid ha sufrido "26 años de devastación de la sanidad y educación públicas", por lo que cree que con un gobierno de izquierdas podrán acabar con la "vergonzosa segregación escolar y hacer que la Atención Primaria sea un valor fundamental, porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no ha dejado atacar la Sanidad Pública en la pandemia".

"Pensamos que para revertir las políticas que son agresivas contra los derechos de la ciudadanía no valen las mismas políticas del PP, porque la Comunidad es un paraíso fiscal para los millonarios. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva, que paguen lo que tengan que pagar, que no puede ser que los patrimonios de más de un millón de euros no estén pagando. Y reforma en el IRPF para mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía", ha esgrimido.

Por otro lado, la también portavoz de Podemos ha criticado que la presidenta madrileño se haya pasado durante los últimos meses "haciendo una campaña de la hostelería como si fuese abanderada de ello, cuando es todo propaganda y mentira.

"En Madrid hay 600.000 personas protegidas por ERTES y el Gobierno de España ha dado 7.000 millones de euros a la hostelería, que no ha llegado ninguno a la Comunidad porque Ayuso ha convocad elecciones. Es absolutamente mentira, Ayuso no ha protegido ni la salud ni la economía. Nosotros pondremos en marcha ayudas directas a la hostelería, a los autónomos y a los pequeños comercios", ha prometido Serra.