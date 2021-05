Isabel Bonig deja el acta de diputada tras no contar con la confianza del PP

Valencia, 6 may (EFE).- La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado que deja el cargo de portavoz del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas y que renuncia al acta de diputada autonómica: "Me voy porque no cuento con la confianza de la actual dirección nacional del PP".

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse el lunes que no optará a la reelección después de seis años al frente del PPCV, ha indicado que da "un paso al lado" para dejar paso a quienes "gozan del beneplácito de Génova" y lo hace a su "pesar" porque le habría gustado tener "una segunda oportunidad de recoger el fruto después de tanto trabajo".

"Les puedo asegurar que no me arrepiento de haber tomado las riendas del PPCV cuando nadie se atrevía y nadie quería, ni de dejarlas ahora, que parece ser que todo el mundo las quiere, eso es una señal de que las cosas se han hecho relativamente bien", ha aseverado, y ha defendido que se ha dedicado más a los intereses de su tierra que a los "contrincantes o adversarios internos".

Bonig, que no ha podido evitar la emoción en algunos momentos, ha afirmado que seguirá siendo militante del partido pero ahora necesita "tomar distancia" y "reflexionar", y ha asegurado que se puede hacer política "de muchas formas": en primera línea, en segunda, en fundaciones o en la sociedad civil, no exclusivamente en cargos públicos.

Ha agradecido a la dirección nacional del partido que le hayan ofrecido cargos, pero ha destacado que ella entró en política "por convicción y por principios".

Bonig ha asegurado que su decisión ha sido "muy difícil", pero coherente, y ha manifestado: "Libre fui para entrar y libre soy para salir".