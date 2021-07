Isabel Rodríguez dice que la hoja de ruta para Cataluña no ha cambiado y rechaza interpretar las opiniones de Iceta

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este martes que su cometido en esta cartera, en lo que tiene que ver con Cataluña, será seguir la hoja de ruta que de forma "clara" ha marcado el presidente Pedro Sánchez, basada en el diálogo y la convivencia, y ha rechazado interpretar los planteamientos de su antecesor Miquel Iceta al respecto.

Así lo ha asegurado en su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada en concreto sobre si comparte algunas de las cuestiones manifestadas por Iceta, como por ejemplo, su defensa de que se vote en referéndum el posible acuerdo que se pudiera alcanzar sobre autogobierno y financiación catalana, y su disposición a diseñar "trajes a medida".

"No actuaré en ningún caso como portavoz de este Gobierno, interpretando la opinión de los ministros. Lo que puedo trasladarles son las decisiones del Gobierno", ha afirmado la nueva portavoz, evitando así posicionarse sobre unas declaraciones que ya en su día ya generaron polémica.

LOS MINISTROS TIENEN OPINIONES "LIBRES"

"Permítanme que no entre a valorar opiniones ni del ministro Iceta ni de otros ministros de este Gobierno, que por supuesto tienen sus opiniones, que son libres, pero lo que me compete a mí es dar cuenta sobre los acuerdos y conclusiones del Gobierno, y marcar la posición política de lo que sea el acuerdo de Gobierno", ha afirmado.

Asimismo, ha querido dejar claro que no ha habido ningún cambio en la dirección que Sánchez ha expresado "con claridad", y que consiste en recuperar la llamada Agenda del Reencuentro, con el diálogo como instrumento y con el objetivo claro de mejorar la convivencia en Cataluña.

"MUCHOS LAZOS AFECTIVOS ENTRE MANCHEGOS Y CATALANES"

Tampoco supone un cambio de rumbo el hecho de que ahora vaya a haber una manchega al frente de Política Territorial porque, según ha puesto de manifiesto, los lazos afectivos entre los manchegos y los catalanes "son muchos", aunque de esto "no se hable de la M-30 para adentro".

"En otros periodos muchos manchegos tuvieron que marchar en aras a prosperar a un entorno como Cataluña. Son muchos los lazos afectivos y también los de esta ministra. Reconozco el liderazgo de Cataluña en muchos ámbitos", ha enfatizado. "No hay ninguna duda de mi afecto a Cataluña y a los catalanes", ha recalcado.

Además, se ha mostrado consciente de que Cataluña es una "pieza clave" del desarrollo territorial del país y de la cartera que ha asumido, aunque ha defendido la necesidad de ir más allá de los asuntos que habitualmente ocupan la actualidad, y atender otras cuestiones que también tienen que ver con Cataluña, como por ejemplo, su industria del motor, y cómo se va a beneficiar esta del nuevo PERTE del Vehículo Eléctrico.

En todo caso, la ministra ha pedido tiempo para ponerse al día y ha afirmado que no conocía si ya se había avanzado en la fijación de la Comisión Bilateral con Cataluña, que Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés, acordaron reunir el julio. "Si está prefijada yo no tengo conocimiento. No la tengo en agenda", ha explicado.