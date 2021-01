Italia, entre el desinterés y la preocupación por la crisis de Gobierno

Roma, 14 ene (EFE).- En las calles italianas se recibió como "una pérdida de tiempo" la nueva crisis de Gobierno propiciada por la retirada de la coalición del partido Italia Viva, de Matteo Renzi, pero muchos son los que se desentienden de los avatares políticos.

En la capital, Roma, muchos viven con cierta incertidumbre la posible caída del Ejecutivo de Giuseppe Conte y las intrigas de palacio, habida cuenta de que los contagios de coronavirus siguen siendo altos y cada día se rondan los quinientos muertos.

Sin embargo otros, simplemente, ven esta situación con desinterés, acostumbrados ya a las idas y venidas de la política italiana.

En el centro histórico de la ciudad esta mañana eran muchos los que preferían no opinar o confesaban su hastió acerca de la situación.

Por el contrario, María, una mujer jubilada, solo ve el anuncio de Italia Viva como un acto "inoportuno".

"No me gusta cómo ha actuado el Gobierno de Conte en los últimos meses, pero no es momento de provocar una crisis tal como están las cosas", aseguraba, en una pausa de su paseo matutino en la conocida vía comercial de Cola di Rienzo.

Por su parte Elisabeth, una profesora universitaria mexicana que reside en la capital desde hace seis años, se expresa en la misma línea, la de una crisis inoportuna, y la atribuye a una "lucha de poder" entre la mayoría parlamentaria y su oposición de derechas.

"Es una pérdida de tiempo, no hay por qué tener esta crisis", dijo a los micrófonos de Efe.

A su parecer, el Gobierno ha hecho lo imposible para mantener a salvo a los italianos durante la crisis de la covid: "No creo que los que están en la oposición lo hubieran hecho mejor", subraya, especialmente crítica con el ex primer ministro Renzi.

Reconoce que pese a no ser italiana vive el desencanto político del país como una más, pues aquí reside legalmente, y resume en tres palabras la reacción de aquellos con quienes pudimos hablar esta mañana: "Es un cansancio".

Entre los indiferentes está Rajid, un inmigrante paquistaní que ha dejado de trabajar después de que su restaurante echara el cierre por las medidas anticontagio, ante la imposibilidad de mantenerlo abierto para "dos o tres clientes diarios".

"Pase lo que pase no cambia nada, el problema es la covid", lamenta el joven.

Otros sin embargo reciben la crisis con los brazos abiertos, como en el caso de Sergio, propietario de un bar cercano al Vaticano y para quien "ya era hora de que empezara la crisis, no podíamos seguir así", ataja.

Él culpa de la situación de su negocio a la gestión del Gobierno y le reprocha su gestión "por decreto" en el actual estado de emergencia, prorrogado ahora hasta el 30 de abril.

Desde el 26 de octubre restaurantes y bares como el suyo deben cerrar a las 18.00. "Págame el alquiler del bar, la luz, el salario de la empleada... desde hace meses hay personas que están sin un euro en Italia" dijo refiriéndose al primer ministro.

Irene, ama de casa, comparte la decepción con el actual Gobierno pese a que "en la primera fase de la pandemia ayudó mucho" y ve "más que motivada" esta zancadilla al Ejecutivo, criticando sobre todo al partido mayoritario de la coalición, el Movimiento Cinco Estrellas.

"Frenan mucho al gobierno, que ha perdido toda la credibilidad y no puede tenernos siempre en la incertidumbre", explicó.

En su opinión "las cosas se podrían haber hecho mucho mejor, se debería haber abierto un diálogo sobre cuestiones como la educación o el fondo de recuperación", justo lo que alegó Renzi al salir del gabinete de un Conte que busca ya nuevos apoyos.

La respuesta en redes sociales fue clara y crítica con el anuncio del líder de Italia Viva: Twitter se inundó en sus tendencias de mensajes como #Renzivergogna ("Renzi vergüenza") #RenziBuffon ("Renzi bufón") o #AvanteConConte ("Adelante con Conte"), de los cuales algunos siguen vigentes hoy.

Y las encuestas muestran a quién prefieren muchos electores, hasta el punto de que solo un 10 % prefiere a Renzi sobre Conte, por quien se decantan hasta un 55 % de los preguntados por el encuestador Nando Pagnoncelli. Un 35 %, eso sí, no elegiría ni a uno ni a otro.

Paula Bernabéu y Valme Pardo