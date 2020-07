Iturgaiz a los atacantes de la tumba de Buesa: "Estaremos aquí para defender a los asesinados y su memoria"

González Terol pide el voto para PP+CS que representa el "único proyecto de una España constitucionalista, por la libertad y por la constitución"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha advertido a los que esta pasada noche han atacado con pintura roja el panteón donde reposan las cenizas de Fernando Buesa Blanco, --político socialista que fue asesinado por ETA en 2000 junto a su escolta--, que "os podéis meter con los muertos, pero los vivos estaremos aquí para defender la memoria de todos los asesinados".

Después de que se haya conocido este jueves que desconocidos han arrojado pintura roja sobre el epitafio en el que se lee "Fue un hombre de paz. Defendió la libertad de todos con la palabra", Iturgaiz ha acusado de este ataque a esas "camadas radicales proetarras".

"Han tenido la desfachatez de ir al cementerio y han pintado el panteón de Fernando Buesa. Sin duda alguna, sabemos lo que eso significa, porque lo hemos vivido en este partido cuando fueron a por el panteón de Gregorio Ordóñez, cuando fueron a por el nicho de Miguel Ángel Blanco y sus padres tuvieron que sacarlo para llevárselo a Galicia para que no sabotearan más el nicho", ha relatado.

En un acto político celebrado esta tarde en Getxo (Vizcaya), Carlos Iturgaiz se ha dirigido directamente a los saboteadores para decirles que "es muy fácil meterse con los muertos y aplaudir a sus asesinos. Os podéis meter con los muertos, pero los vivos estaremos aquí para defender a los muertos y la memoria de todos los asesinados; me da igual que sean del Partido Socialista, del Partido Popular, policías, guardias civiles y militares. Inocentes todos ellos".

Por otra parte, ha criticado al Partido Socialista, de quien ha dicho que, por estar en el Gobierno, "tragan con lo que sea" y "les da igual que el PNV esté firmando y pactando un estatus nuevo, que lo han escondido en el cajón, pero que lo han pactado con Bildu y Otegi, un estatus de independencia y de autodeterminación que lo único que pretenden es que haya vascos de primera y vascos ya no de segunda o tercera, sino de Regional Preferente".

En esta línea, ha alertado de que el PNV "ahora se ha puesto la careta de la moderación y parece que no han roto absolutamente un plato, pero les conocemos y algunas veces se les escapa alguna cosa". "Ya vimos el otro día, al señor Urkullu ya se la ha escapado decir 'no yo no soy español'", ha recordado, para criticar que los jeltzales "siempre están lo mismo, dicen que no son españoles, cuando no les interesa para pedir dinero a Madrid, sí son españoles".

Por ello, ha reclamado a Urkullu que "si él no es español, sea coherente y, cuando le llegue la jubilación, que ya le faltan pocos años, que renuncie a la jubilación española de la Seguridad Social y que entonces sea muy vasco o muy de Camboya o muy de Laponia y que se olvide también de ese dinero que tenemos en la caja común todos los españoles".

GARCÍA TEROL

Por su parte, el vicesecretario general del PP, Antonio González Terol, ha pedido el voto este domingo para Carlos Iturgaiz, del que ha dicho que representa el único proyecto de una España constitucionalista, "un voto por la libertad y por la constitución".

Asimismo, ha reclamado el apoyo a la coalición de PP y Ciudadanos que encarnan "el proyecto liberal, de estimulación de la economía, de Pablo Casado, que comparte con Inés Arrimadas", un proyecto que ha dicho se está poniendo en marcha en lugares como Alemania y Francia, que apuesta por bajadas de impuesto y no por "freír a impuestos a los españoles, como quieren Sánchez e Iglesias".

En este punto, ha recordado que fue el PNV el que, con sus votos, hizo a Sánchez presidente del Gobierno". "Son ellos los que nos han hecho tener este gobierno que va a saquear a impuestos a las clases medias españolas y también a los vascos", ha destacado.

Para el dirigente popular, el País Vasco y el resto de España deben ir unidos, "son complementarios, enriquecedores", por lo que ha dicho que "no puede haber un proyecto excluyente y españoles o vascos de primera y de segunda".

"Si queremos que todos los votos de centro y derecha se representen en un escaño, se tiene que concentrar en Iturgaiz y el PP y Ciudadanos", ha indicado, para añadir que "nadie se tiene que quedar en casa este domingo y hay que votar unidos, más fuertes que nunca a un proyecto alternativa al de Podemos y Bildu, y al del PNV".

En esta línea, ha aseverado que PP y Cs también desde Madrid luchan por el País Vasco, por sus derechos y libertades, y ha denunciado que la diputada del PP por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha sido insultada en la calle "simplemente por defender la idea de nuestro partido". "No lo vamos a consentir", ha advertido.