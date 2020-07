Iturgaiz dice que, ahora, lo más importante es "la unidad" del PP vasco y "reorganizar y reflotar" el partido

Acusa a Sánchez e Iglesias" de "querer cambiar el régimen constituyente por república" y "dar la independencia a Cataluña y País Vasco"

El candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha reconocido, en referencia a los tres escaños menos obtenidos en las elecciones autonómicas, que "siempre que hay un descenso es un mal resultado", y ha considerado que, ahora, lo más importante en el PP vasco es "reorganizar el partido, pasar de una interinidad a una normalidad", así como "la unidad del partido" y, sobre todo, "reflotar el PP del País Vasco".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha dicho que los seis parlamentarios de PP+Cs, "sin distinción" de que pertenezcan a uno u otro partido, van a ser "el bastión del constitucionalismo, del Estatuto y de las libertades" y, en ese sentido, ha indicado que lo importante son "los objetivos" de esta coalición, "que siempre, desde que la firmamos, son los mismos, antes, ahora y después".

Sobre la pérdida de tres escaños y de más de 40.000 votos respecto a las elecciones de 2016, Iturgaiz ha dicho que esos votos se han ido "a la gran abstención, que es una gran problema de todos los partidos vascos, motivada por la pandemia" y, en el caso del PP, por la "desmotivación, ya que veníamos de un momento convulso tras cambiar de liderazgo a 40 días de las elecciones".

Además, ha dicho que mucha gente vota al PP en las generales, pero "no ve interés" en las autonómicas, otra "gran parte" de los votantes populares cree que se ha ido al PNV y otra parte, "más pequeña", se ha ido a Vox.

"La división del centro derecha, la gran abstención y ese voto cautivo que esta en el PNV es lo que nos ha afectado al PP en estas elecciones", ha reiterado, para asegurar que va a ser "una buena relación" la que mantendrán con Vox en el Parlamento vasco y estarán "en la misma posición" en temas como la defensa de la Constitución o de la educación concertada, pero "también habrá cuestiones parlamentarias en las que no estemos muy cerca, como en la cuestión europea o en el concepto autonómico".

Sobre la postura de la presidenta en funciones del PP vasco, Amaya Fernández, instando a hacer "una reflexión" sobre los "malos" resultados de la coalición en las elecciones vascas, Iturgaiz ha reconocido que "siempre que es un descenso es un mal resultado", a la vez que ha considerado que "las críticas y las reflexiones las tenemos que hacer internamente".

Según ha dicho, las encuestas "siempre dan a la baja" al PP y es "muy duro que, en medio de la campaña, se hagan encuestas que digan que desaparece el centro derecha constitucionalista en el Parlamento vasco o que su representación va a ser ínfima". Tras destacar que ha sido "el primero en reconocer" que los resultados no han sido buenos, ha señalado que PP+Cs "sigue teniendo un grupo parlamentario que va a ser el bastión del constitucionalismo y de miles y miles de vascos que se sienten vascos y españoles que quieren un País Vasco plural para todos, y no cómodo para los nacionalistas e incómodo para los no nacionalistas".

En ese sentido, ha asegurado a los votantes del PP y de Ciudadanos que la coalición va a hacer en el Parlamento vasco "una oposición constructiva, sobre todo, para defender ese gran sector de vasco y español que hay en esta tierra y ensanchar y llegar a más sectores".

Preguntado si hubieran tenido mejores resultados de seguir como presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dicho que "hacer futurología en la política es mal negocio". "No sé lo que hubiese pasado, yo siempre estoy para ayudar a mi partido político, en mi ADN está PP de España y PP vasco, y siempre les he dicho a mis compañeros que pueden tirar de mí en los peores momentos, porque en los buenos ya hay mucha gente que lo hace muy bien", ha manifestado.

Según ha insistido, "cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay los peores momentos, siempre estará Carlos Iturgaiz para apoyar y ayudar, con total lealtad y sin pedir absolutamente nada". Iturgaiz ha considerado que, ahora, lo más importante en el PP vasco es "reorganizar el partido, pasar de una interinidad a una normalidad", así como "la unidad del partido" y, sobre todo, "reflotar el PP del País Vasco".

Por otro lado, Carlos Iturgaiz ha defendido la figura del Rey Felipe VI como "ejemplo para todos los ciudadanos" y a acusado "al Gobierno de Sánchez e Iglesias" de "querer cambiar el régimen constituyente por una república" y "dar la independencia a Cataluña y País Vasco".

Preguntado por las presuntas irregularidades del Rey emérito, Juan Carlos I, Iturgaiz ha hecho "una defensa de la monarquía parlamentaria de este país" y ha considerado que el Rey Felipe VI es, "sin duda alguna, un ejemplo para todos los ciudadanos vascos y españoles".

Tras reconocer como "obvio" que el momento es "complicado y difícil", ha mostrado su preocupación por sectores como "el propio Gobierno de este país, que lo que quieren hacer es un cambio de régimen" y "están haciendo todo lo posible por cambiar el régimen constituyente, atacando a la monarquía parlamentaria".

Según ha dicho, "hace poco, el ministro de Justicia decía que había que hacer una nueva constituyente, y no fue un lapsus linguae", ha denunciado que "esa nueva constituyente por la que apuesta el Gobierno de Sánchez e Iglesias es cargarse a la monarquía parlamentaria y hacer una república, es dar la independencia a Cataluña y al País Vasco, y es anexionar Navarra al País Vasco".

Ante esto, ha asegurado que el Gobierno "siempre va a tener enfrente al PP", a la vez que ha insistido en la defensa de la monarquía parlamentaria y la figura del Felipe VI.

ACUERDO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por otro lado, Iturgaiz se ha referido al acuerdo alcanzado por la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia del covid-19, que contempla un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos).

Carlos Iturgaiz, que se ha declarado un europeísta "furibuhdo", ha afirmado que la Unión Europea es "un gran colchón para España, para el País Vasco, y para los países miembros" y ha asegurado que este acuerdo "era tan necesario para nuestra economía, nuestro empleo y la sostenibilidad de España que siempre es una buena noticia esos 140.000 millones que van a España y País Vasco también unos recortes".

Así mismo, ha advertido de que en este acuerdo hay "un freno de emergencia, que puede aplicar cualquier país, y ahí estará Holanda que ha sido el que más peros ha puesto a este acuerdo". Por ello, espera que "el Gobierno de Sánchez e Iglesias no tire por la borda esas ayudas".

Por otro lado, ha dicho que lo que más le preocupa es cómo van a repercutir esas ayudas en las empresas y los negocios, "y eso es lo que tiene que explicar el gobierno". "Y ahí -ha advertido- estaremos muy pendientes el PP y la oposición de cómo se distribuye esa riqueza".

Tras reiterar que es "un buen acuerdo y es necesario", Iturgaiz ha señalado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha dicho que hubiese querido más dinero", por lo que el Gobierno "apostaba por más dinero", pero, "ahora, lo que hay que hacer es que esto no se quede en muchos ceros que se vayan a partidas que no lleguen a la ciudadanía y que el tejido industrial y empresarial".

"Esperamos que esto se note y podamos salir de esta crisis que, desgraciadamente, es una pandemia económica y laboral muy profunda", ha confiado, para advertir que "quien va a tener problemas es el socio de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias que siempre ha hablado y ha dicho que no Podemos no va a apostar por los recortes, pero, sin duda alguna, desde la UE se pide que en determinadas cuestiones se tiene que hacer una política de recortes, y, sobre todo, se apuesta por la reforma laboral que hizo el PP".