Iturgaiz dice que con la moción de censura de Vox "pierden todos los españoles" mientras Sánchez "se frota las manos"

El lider del PP vasco subraya que "todos saben" que la iniciativa de Abascal no puede salir adelante

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se frota las manos" con la moción de censura de Vox, y ha advertido de que cuando ese ocurre, "perdemos todos los españoles".

Iturgaiz, que ha participado en Vitoria en un acto de recogida de firmas en apoyo a la proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas presentada por el PP en el Congreso de los Diputados, se ha referido a la moción de censura contra Sánchez que se debate entre este miércoles y el jueves en la Cámara Baja.

El presidente de los 'populares' vascos ha respondido a quienes plantean que la iniciativa de Vox suscita cierta "preocupación" en el PP, formación que aún no ha desvelado cuál será el sentido de su voto en la votación de la moción de censura.

Iturgaiz ha asegurado que lo que realmente le "preocupa" es que con esta moción de censura, Sánchez y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "se frotan las manos", puesto que saben que la iniciativa carece de apoyos para salir adelante.

"SABEN QUE SALDRÁN VICTORIOSOS"

"Saben que van a volver a salir victoriosos de la moción de censura con los mismos apoyos que los del debate de investidura", ha manifestado.

El dirigente del PP ha afirmado que si una iniciativa de este tipo no sirve para "eliminar al peor gobierno de la historia", habrá que concluir que "desgraciadamente", la moción "no ha servido".

En este sentido, ha afirmado que "cuando se frotan las manos Sánchez e Iglesias, perdemos absolutamente todos los españoles; porque España está sufriendo económica, laboral y sanitariamente al peor gobierno de España". "Era una moción que todos sabíamos desde el principio que no iba a prosperar, porque no tenía los votos suficientes", ha añadido.

CRÍTICAS AL GOBIERNO VASCO

Al margen de sus críticas al Gobierno central, Iturgaiz ha vuelto a censurar la gestión del Ejecutivo vasco respecto a cuestiones como la pandemia de coronavirus o la ocupación ilegal de viviendas.

El presidente del PP vasco ha mostrado su preocupación por el hecho de que los expertos sanitarios puedan ir cambiando "como si fueran peones" en función de "lo que quiere en ese momento un determinado consejero o el Gobierno Vasco".

Además, ha reclamado que se habiliten ayudas para los sectores más afectados por las restricciones frente al coronavirus, y ha asegurado que el Partido Popular tiene "la mano tendida" para colaborar con el fin de "salvar vidas" y de luchar contra la pandemia en los ámbitos sanitario, económico y laboral.

En el caso de la ocupación ilegal, y frente a los datos oficiales que indican que este fenómeno se ha reducido en Euskadi un 2,7% en el primer semestre del año, Iturgaiz ha asegurado que "la cuestión no es que descienda o aumente" esta práctica, dado que "no tenía que haber ni una propiedad privada ocupada".

"Cuando se okupa una propiedad privada es una tragedia para el que la ha comprado; a mí no me vale que venga el okupa de turno para decir: 'okupo porque a mí me da la gana', como otras se meten en la cama con el que le da la gana y con el que quieren", ha afirmado.

Desde el PP se ha cifrado en 2.000 el número de firmas recogidas en los últimos días en Álava en apoyo a su proposición de ley contra la ocupación ilegal.