Iturgaiz dice que está a disposición de los militantes del PP vasco en la renovación de la dirección

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha afirmado este viernes que está a disposición de los militantes del PP vasco en la renovación de la dirección del partido que, en su opinión, "debe pasar de la situación de interinidad a la normalidad".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha explicado que, dada la situación sanitaria que vivimos actualmente, "no podemos realizar grandes reuniones" para abordar la renovación de la dirección, aunque se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que en otoño "llegue la normalidad" al partido. "Génova y la dirección de Euskadi llegaremos a un acuerdo para poner el proceso en marcha", ha asegurado.

Así, ha destacado que está "dispuesto a hacer lo que quieran los militantes del partido", y ha recordado que, "cuando me llamaron diciéndome que me necesitaban para ser candidato a lehendakari, yo estuve ahí". "Yo siempre he dicho que lo más importante es el partido, y siempre voy a estar dispuesto para hacer lo que ellos quieran", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que desconoce si se presentarán candidatos para dirigir el PP vasco, y ha destacado que "nuestro partido es democrático y se puede presentar quien quiera". Respecto a la posibilidad de que la actual presidenta del partido, Amaia Fernández, pueda presentarse, ha dicho que no sabe cual es su intención. "Fue secretaria general con Alfonso Alonso y ahora es la presidenta interina, y no sé qué es lo que va a hacer", ha afirmado.

En todo caso, ha asegurado que "hay unidad" en el seno del PP vasco, porque "conozco muy bien mi partido y hay buen ambiente en estos momentos, unidad". "Celebradas las elecciones, ahora tenemos trabajo para el futuro. La unidad, la organización y el trabajo son necesarias dentro del partido", ha añadido.

CASO KITCHEN

Por otro lado, Carlos Iturgaiz ha recordado, ante las informaciones relacionadas con el denominado caso Kitchen, que "todas las personas tienen presunción de inocencia", y ha denunciado que el Gobierno central pretende poner "una nube negra" encima del PP para "tapar" las acusaciones de financiación irregular de Podemos.

Así, ha afirmado que, "en todos los casos relacionados con Bárcenas hay grandes titulares contra el PP, aunque debemos recordad qué sucedió, por ejemplo, con el famoso caso de los ordenadores, en el que al final el PP fue absuelto y ahí no vimos esos grandes titulares diciendo que el PP fue absuelto en ese caso".

"El Gobierno pretende poner una nube negra encima del PP, porque estamos viendo lo que sucede en ese Gobierno. La financiación irregular de Podemos, socio en el Gobierno, el caso Dina. Tiene grandes problemas, y quieren taparlo todo hablando del PP. Si hablamos del PP, hablaremos, pero también de Podemos y del PSOE, y del PNV aquí", ha concluido.