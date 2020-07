Iturgaiz exige a Urkullu ir a la Conferencia de Presidentes porque "no valen esas pataletas en momentos tan complicados"

Dice que PP+Cs hará una "oposición constructiva" esta nueva legislatura y será "el antagonismo al nacionalismo"

VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de PP+Cs Carlos Iturgaiz ha exigido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que acuda a la Conferencia de Presidentes de este viernes porque "no valen esas pataletas" en momentos "tan complicados" como los actuales. Tras advertir de que su ausencia es "un verdadero error", ha considerado que ese "desplante" evidencia también la "gran desconfianza" entre el PNV y el Partido Socialista.

Iturgaiz se ha pronunciado de este modo en declaraciones en el Parlamento vasco, tras acreditarse los seis representantes de PP+Cs que resultaron elegidos como parlamentarios en las elecciones del 12 de julio.

En la comparecencia, ha explicado que la coalición va a realizar en esta legislatura que empieza "una oposición constructiva", en la que, no obstante, va a denunciar la "nefasta gestión" del hasta ahora Gobierno Vasco y va a ver "cuáles son los planteamientos" del nuevo Ejecutivo porque "ya todos los indicios apuntan a que se va a repetir otra vez" la coalición de PNV y PSE-EE.

Asimismo, ha anunciado que el grupo PP+Cs va a ser "el antagonismo al nacionalismo" en una Cámara con "tres cuartos nacionalista y abertzale". En este sentido, mantendrá una defensa de la Constitución, el Estatuto, el Concierto y "las libertades", así como de "hacer un País Vasco unido a España y Europa". "La defensa de la unidad de España es fundamental", ha remarcado.

Iturgaiz también ha aludido a la ausencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, de la Conferencia de Presidentes de este viernes en La Rioja al no haberse convocado todavía la Comisión mixta del Concierto, algo que considera "un verdadero error".

"Allí van a acudir, junto al presidente de España, los demás presidentes de las comunidades autónomas y no vale una pataleta de Urkullu en unos momentos tan graves, tan complicados, donde se vive una situación de emergencia nacional con la crisis de la pandemia en tema sanitarios, económicos y de empleo", ha apuntado.

A su entender, "no hay otra opción que estar" en esa reunión porque, entre otros aspectos, se van a abordar "cuestiones tan fundamentales" como el reparto de los fondos que lleguen a España desde la UE para combatir la crisis generada por la pandemia.

Por ello, ha insistido en que "no valen esas pataletas, esos recursos que no vienen a cuento del PNV y de Urkullu para decir que, porque no se ha convocado otra reunión, no se va a acudir a hablar de los fondos y de otros temas importantes, cuando hay una crisis sanitaria, económica y laboral que nos afecta tanto" al País Vasco.

En este contexto, ha exigido al lehendakari que acuda a la Conferencia de Presidentes y ha advertido, asimismo, que "sin duda ese desplante de Urkullu demuestra también que en estos momentos hay una gran desconfianza entre el PNV y el Partido Socialista, entre Urkulllu y el presidente Sánchez".

"Es decir, un gobierno que ya han anunciado que se puede crear entre el PNV y el PSE y que comienza con desconfianza es muy mal comienzo para los ciudadanos vascos. Porque la situación es muy compleja, es crítica en algunos aspectos, sobre todo, económicos y laborales, y lo que se necesitan son gobiernos estables, que den confianza, fuertes", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que "ya están demostrando Urkullu y Sánchez que no quieren hacer un gobierno fuerte y estable, sino que quieren hacer un gobierno de mayorías para repartirse --lo hemos visto en tantas ocasiones-- prebendas, poltronas". "No les importa lo que está viviendo la sociedad, que ve atónita esta situación, las disputas entre Ortuzar y Sánchez, entre Urkullu y Mendia, el desconcierto y la desconfianza que existe entre PNV y PSE. Lo que mal empieza, mal acaba", ha agregado.

EL OASIS

Iturgaiz ha denunciado, asimismo, que PNV y PSE fueron a las elecciones autonómicas "anunciando el oasis" del País Vasco, donde "todo era diferente a la realidad". Sin embargo, ha criticado, "dos semanas después de las elecciones, estamos viendo que ese oasis era un espejismo" y se han anunciado "despidos en ITP, en Tubacex, en Aernnova" y se ha conocido que "las mascarillas eran obligatorias, que había que cerrar los udalekus, que había que restringir el paso a las residencias", así como "la caída de PIB del 20%" y de "los ocupados en 30.000".

En este marco, ha continuado el parlamentario de PP+Cs, "Urkullu se permite el lujo de no ir a las reuniones con los demás presidentes autonómicos y, en cambio, parece ser que no quiere dar las verdaderas cifras y no quiere ver lo que está ocurriendo en el País Vasco". En su opinión, está gobernando "de espaldas" a la ciudadanía vasca.

ZALDIBAR

Por otro lado, en su intervención Iturgaiz ha recordado a las víctimas de la pandemia de covid-19 y también a los dos trabajadores que permanecen desaparecidos tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar el pasado 6 de febrero.

En relación al vertedero, además, ha lamentado que la situación que viven las familias de los trabajadores "se agrava" con declaraciones como las efectuadas ese lunes por la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, "que decía, ante unos informes que han aparecido en los medios de comunicación, que, si lo hubiesen sabido, habrían tomado medidas".

De este modo, ha vuelto a criticar "el verdadero caos y la nefasta gestión del PNV y el PSE han tenido, tienen sobre el caso Zaldibar" y ha anunciado que ésta será una de las denuncias que su grupo llevará al Parlamento vasco.