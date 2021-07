Iturgaiz pide al PNV que "no caiga en la radicalidad" y entre "en una vorágine de tragedia" como en Cataluña

Pide al PSE que sea "valiente" y le diga "muy claro" a Urkullu que no quieren adentrarse en "el túnel oscuro y sin salida" del nuevo estatus

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pedido al PNV que reflexione y "no caiga en la radicalidad" para impulsar un nuevo estatus y entrar "en una vorágine de tragedia" como en Cataluña. Asimismo, ha reclamado al PSE-EE que sea "valiente" y le diga "muy claro" al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que no quieren adentrarse "en ese túnel oscuro y sin salida".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Iturgaiz ha analizado la situación política tras la reunión de este miércoles del Comité de Dirección y ha dado a conocer que este fin de semana se celebrará la Escuela de verano de Miguel Ángel Blanco, una iniciativa, con la presencia de Nuevas Generaciones de España, que se desarrollará el viernes y sábado en San Sebastián y el domingo en Ermua, donde estará presente el presidente del partido, Pablo Casado, que participará también en el acto de homenaje al exedil del PP asesinado hace 24 años por ETA.

En su intervención, el líder de los populares vascos ha aludido a la situación de Cataluña y a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles aseguró en el pleno del Congreso de los Diputados que no habrá un referéndum sobre autodeterminación, pero, según ha destacado Iturgaiz, también "dijo que no pactaría con EH Bildu ni concedería indultos".

Por ello, ha asegurado que su credibilidad es "nula" y "miente" y cree que finalmente habrá referéndum, no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco. A su juicio, Sánchez es "parte del procés" y de "ese frente de izquierdas, nacionalistas y de ruptura" que está circunscrito a Cataluña pero que tiene "ramificaciones" en Euskadi.

En este sentido, ha afirmado que el PNV va a sacar "del cajón" el nuevo estatus que había "escondido" durante la campaña electoral porque "ahuyentaba votos".

Iturgaiz ha manifestado que el PNV, además de la mayoría que tiene con el PSE-EE, tiene otra y sabe que, junto a EH Bildu, pueden "sacar hacia adelante" el nuevo estatus.

A su juicio, ya lo están poniendo en marcha "para moverlo" cuando pase el periodo estival y EH Bildu ya está trasladando que el punto de partida es el acuerdo de bases que cerró con PNV.

Itugaiz ha afirmado que, aunque se hable de nuevo estatus, de nuevo "solo tiene el nombre", porque es "viejo de ideas" ya que pretende "lo mismo que hay en Cataluña, que haya un nuevo estatus para volar y cargarse" el Estatuto de Gernika y "romper también con la Constitución española" como "quieren los golpistas en Cataluña" para ir a la autodeterminación y la independencia.

En su opinión, creen que es el momento "más adecuado" porque saben que Pedro Sánchez tiene "una gran debilidad" y saben que "acepta cualquier cosa para mantenerse en la Moncloa". "Se lo regala, se lo cede todo", ha apuntado.

Iturgaiz ha indicado que EH Bildu pidió "más a Sánchez" y "ha logrado acercar a los presos" y ahora le dicen que "toca cumplir" y eso es "colocar en Euskadi los mismos mimbres que en Cataluña" e impulsar "mesas de diálogo".

El líder de los populares ha denunciado la actual "deriva" del PNV y ha indicado que un nuevo estatus supone "no solo romper a España sino que rompe a los vascos". Según ha indicado, hay muchos ciudadanos en Euskadi que votan al PNV pero no son nacionalistas y no quieren un nuevo estatus y no quieren "una división y una ruptura con España".

"No quieren esa radicalidad ni el espejo de Cataluña porque lo que ocurre allí es pobreza, división, las empresas se marchan de Cataluña y eso no se puede trasladar al País Vasco", ha agregado.

Por ello, ha exigido al PNV que "no caiga en la radicalidad" de EH Bildu y "en la intolerancia, la crispación y la división del procés de Cataluña" y que siga apostando "por los marcos de convivencia" que existen, el Estatuto y la Constitución.

No obstante, cree que esto es una "carrera de relevos" que, en su opinión, empezó con el Plan Ibarretxe, que luego continuó con los catalanes, que "ahora quieren hacer el relevo a los vascos" para que EH Bildu y el PNV "pongan en jaque a la sociedad vasca".

Sin embargo, espera que la formación jeltzale reflexione y ha añadido que el PP seguirá defendiendo esos marcos de convivencia que se han dado los vascos y para que "no se entre en una vorágine de tragedia para el País Vasco como sería repetir los proyectos que se ven en Cataluña".

Iturgaiz ha defendido que en España solo hay una nación y cree que, cuando el PNV habla de bilateralidad, en realidad quiere "esconder" su objetivo "final" que es "romper con España y crear una nación".

El dirigente del PP vasco considera que también el Lehendakari, Iñigo Urkullu, está también "subido en el carro del señor Ortuzar" porque es "una decisión del PNV de avanzar hacia el nuevo estatus".

PSE-EE

Iturgaiz también se ha referido al PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno vasco, al que la ha pedido que "no se esconda" y que sea "valiente" porque "no vale la callada en este momento". "Que diga lo que dice el PP y Ciudadanos en el País Vasco", ha pedido.

El líder de los populares vascos ha señalado que, aunque algún dirigente socialista ha dicho que no quieren un nuevo estatus, cree que se lo tienen "que dejar claro a Urkullu". "Y decirle que ellos no van a entrar en un cambalache para que el PNV y EH Bildu consigan esos objetivos de ruptura y de destrucción del Estatuto para adentrarse en un túnel oscuro y sin salida", ha concluido.