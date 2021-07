Iturgaiz (PP), orgulloso de su hijo, destaca la responsabilidad de EH Bildu por su "silencio y no condena"

Cree que estaba "orquestado" porque "los radicales sabían a lo que iban y a por quién iban" y se "jactan porque su jefes políticos lo aplauden"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, se ha mostrado orgulloso del comportamiento de su hijo, al que insultaron e intentaron agredir mientras disputaba un partido de fútbol el pasado fin de semana, y ha destacado la "responsabilidad" de EH Bildu por su "silencio" y "no condena" de los hechos.

Mikel Iturgaiz fue insultado y acosado este pasado fin de semana cuando disputaba un partido de fútbol en la localidad vizcaína de Gernika, por parte de un grupo de espectadores, que llegaron a gritarle "fachita de mierda te vamos a matar" y "te vamos a quemar vivo con tu padre".

Iturgaiz ha afirmado, en primer lugar, que se siente "muyorgulloso del comportamiento de su hijo porque, desde el principio, "no cayó en la provocación de esos radicales" durante las amenazas, los insutos, el acoso y el intento de agresión que sufrió el pasado fin de smena en Gernika.

Según ha explicado, no fue algo "casual" porque estaba "predeterminado y orquestado", ya que, desde el momento que empezó el calentamiento, ya comenzaron las amenazas. "Sabían a lo que iban y a por quién iban", ha denunciado.

Tras alabar su "valentía", ha asegurado que su hijo hizo "bien" en pedir respeto y en denunciar públicamente ante la sociedad que estas actuaciones "de intolerancia y odio radical" como las ocurridas en Gernika "no deben volver a pasar ni con familiares de políticos, ni con políticos, ni con ninguna persona en este país".

Iturgaiz, que afirmado que no tiene información sobre la investigación, ha señalado que su hijo ha hecho una denuncia social y luego "tendrán que tomar medidas los estamentos deportivos y jurídicos", pero "la denuncia social se tiene que hacer, no puede ser que ocurra esto".

"No puede ocurrir eso por ser el hijo de Carlos Iturgaiz o de otro político, es que ya hemos vivido en esta tierra durante tanto tiempo el acoso a los políticos, asesinando a políticos y acosando sus familias que también eran víctimas. Eso se tiene que acabar", ha añadido

A su juicio, algunos quieren hacer "ghettos en esta tierra" cuando "no son "compatibles una sociedad democrática, libre, con una sociedad de tolerancia de respeto". Por ello, ha insistido en que no puede volver a ocurrir lo que le sucedió a su hijo o el acoso al exedil del PP Iñaki García Caslvo, las amenazas a la Ertzaintza o los ataques a sedes de partidos". "Esto no tiene cabida en nuestra tierra", ha manifestado.

Iturgaiz ha asegurado que en Euskadi "lamentablemente" todavía hay "una convivencia frágil y debilitada por culpa de los radicales". "Está frágil porque hay algunos, con nombres y apellidos, que provienen de EH Bildu, y esos radicales intolerantes siguen atacando esa tierra porque no quieren esa convivencia que es tan necesaria".

El líder del PP ha aprovechado para agradecer todo el apoyo que ha recibido su hijo y su familia por parte de personas anónimas, de los partidos "democráticos" o de representantes institucionales como el Lehendakari, Iñigo Urkullu, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, el el Ararteko, entre otros.

Iturgaiz ha añadido que lo ocurrido también ha servido para ver como algunos "se retratan en esta tierra". En este sentido, el líder de los populares vascos, que ha afirmado que no le ha llamado nadie de la izquierda abertzale, ha indicado que EH Bildu se ha vuelto a retratar y "no ha condenado" lo ocurrido porque sigue "instalada en las antípodas de la paz, de la tolerancia, del respeto, de la libertad y de la democracia". Eso es algo, que según ha indicado, ha hecho con su hijo, con Iñaki García Calvo, con la Ertzaintza o con los partidos políticos.

"SILENCIO"

En su opinión, "cuando esos radicales" amenazan a Iñaki García Calvo, a la Ertzaintza o a su propio hijo y comprueban que la coalición soberanista "no lo condena", ellos "se jactan de que bien lo hacen" porque ven que "sus jefes políticos lo aplauden y están de acuerdo en que lo sigan lo haciendo porque no se lo van a recriminar".

"El silencio y la no condena de Bildu es terrible, es la tragedia en esta tierra. Cada uno tiene que tener la responsabilidad, y la responsabilidad mía es pedir tolerancia, respeto, pluralidad y libertad. A otros habrá que señalarles y decirles por qué siguen repitiendo los tics del pasado, porque no han evolucionado en nada y siguen igual", ha precisado.

El dirigente popular ha señalado que, como dijo su hijo, solo estaba jugando un partido de fútbol y "pide solo respeto, que no le amenacen ni a él ya su familia, solo quiere jugar al fútbol y, por lo tanto, no es de recibo que se acose, se amenace, se insulte y se agreda por ser el hijo de".

"El es Mikel Iturgaiz y, en ese momento, Mikel Iturgaiz juega un partido de fútbol y hay que respetarle como a todos los jugadores de fútbol y no tiene que haber odio ni por raza, ni por sexo, ni por ideología ni por ser el hijo de".

A su juicio, eso es lo que "hay que desterrar". Iturgaiz, que ha agradecido también el apoyo del equipo de su hijo, del equipo rival y del trío arbitral que tuvo la "valentía" de recoger lo que pasó, ha manifestado que, como decía su hijo, que "la normalidad no puede ser esto", sino que tiene que ser "la convivencia y respetar, piense cada cual lo que piense".

Iturgaiz ha afirmado, ante el hecho de que sean personas tan jóvenes las que realizan esta amenazas, que le preocupa muchísimo que tengan "inoculado ese odio contra los que piensan diferente" y cree que eso es un "déficit" de la democracia porque "no se ha aprendido de lo que ha ocurrido en esta tierra".

En su opinión, se debería reflexionar y, si se quiere llegar "a un plena convivencia de tolerancia y de respeto", se tiene que empezar desde muchos ámbitos como el educativo, el familiar o el de amigos.