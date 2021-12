Iturgaiz (PP) reclama al Gobierno Vasco que "se tomen medidas ya" ante "la falta de rastreadores"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha reclamado al Gobierno Vasco que "se tomen medidas ya" ante la "falta de rastreadores" para hacer seguimiento de los casos de covid-19 y de recursos en la Atención Primaria.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Iturgaiz ha advertido de que "tantos y tantos" ciudadanos se han puesto en contacto con su partido para denunciar los retrasos en la labor de los rastreadores. Según ha explicado, el hijo de "una persona cercana" contrajo la covid y "al noveno día le llamaron los rastreadores".

"Estamos viendo que hay una falta de rastreadores, de seguimiento, de Atención Primaria, y la gente está perpleja y ve cómo en esta sexta ola no se están cumpliendo con las medidas que necesita la ciudadanía para tener información, tranquilidad y estar atendida como merece y se necesita en una sanidad de primera línea", ha manifestado.

Por ello, ha vuelto a pedir a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y a Osakidetza que "se tomen medidas ya". Iturgaiz ha lamentado que "durante mucho tiempo la consejera lo que ha hecho es esconderse e incluso no ir al Parlamento", pese a la petición de los partidos de la oposición, y ha insistido en que los propios ciudadanos están alertando de que no hay un número "suficiente" de rastreadores para "acabar con esta situación que es muy preocupante porque la pandemia sigue subiendo los números".

El líder del PP en Euskadi ha acusado al Gobierno Vasco de haber ido siempre en la pandemia por "detrás de las circunstancias", en vez de "adelantarse" con la implantación de medidas. De este modo, ha criticado que, pese a que se "sabía que podía llegar una sexta ola", optó por "deshacerse de rastreadores".

También ha apostado por impulsar campañas informativas para "animar" a vacunarse a quienes aún no lo han hecho porque la sexta ola "no es una broma".

Iturgaiz ha criticado que el "mando único" de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia fue "un desastre" y "hasta el propio Tribunal Constitucional dijo que había incumplido la Constitución", y luego "se quitó de encima el problema" para "enviarlo" a las comunidades autónomas. En el caso de Euskadi, ha lamentado, se han vivido "momentos graves" en los que el Ejecutivo "parecía naufragar" y "un día decía una cosa y otro, otra" y el LABI "fracasaba".

En este marco, ha defendido la propuesta de ley antipandemia del Partido Popular, que el PNV "no había visto con malos ojos" en el Congreso, pero "su alianza con Sánchez no le podía hacer votar a favor". "Si se hubiese hecho la ley antipademia del PP, tal vez no estaríamos hablando de tantas inexplicables actitudes que se están tomando por parte del Gobierno vasco ante las olas de pademia", ha concluido.