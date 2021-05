Iván Redondo acusa a Espinosa de los Monteros de "vivir en un algoritmo" y "con miedo a España como es"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha acusado este jueves al portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, de "vivir en un algoritmo" y "con miedo a España como es y como podría ser".

Así ha replicado Redondo a las críticas que le ha dedicado el dirigente de Vox durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde, entre otras cosas, le ha pedido cuentas por la sentencia del Tribunal Constitucional que tachó de inconstitucional la utilización de un decreto ley para su inclusión y la del entonces vicepresidente el Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión del Gobierno sobre el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI).

"En el CNI le he visto flojo, le ha faltado un poco de pasión en ese punto", le ha soltado Redondo, antes de apuntar que era comprensible porque en ese asunto "no había tema". "Es muy claro, no hay por dónde salir", ha dicho.

A continuación, le ha trasladado su "sensación" de que Espinosa de los Monteros "vive con miedo a España como es y cómo podría ser". "Tan sencillo como eso. Yo no combato el miedo contra el miedo, no voy por ahí", ha añadido, antes de dejarle también claro que "el 'Ministerio de la Verdad' no existe".

EL MINISTERIO DE LA VERDAD NO EXISTE

"Existe en su cabeza y tiene miedo, no se por qué, y vive en un algoritmo. Para que me convenza de que no vive en un algoritmo diga conmigo que no existe el Ministerio de la Verdad salvo en su imaginación", ha abundado.

Después le ha concedido la posibilidad de que ese miedo que le atribuye se deba a la "prudencia". "Si su miedo es prudencia, le contestaré de otra manera", ha agregado.