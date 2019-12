La izquierda considera probado tráfico de influencias de Ayuso en Avalmadrid y Cs tacha la comisión de "caza de brujas"

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional al término de la sesión, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, cree que a lo largo de las más de siete horas que han durado las comparecencias ha estado sobrevolando el nombre de Ayuso y ha lamentado que algunas cuestiones no se hayan podido responder "porque quien tendría que hacerlo" es la propia presidenta autonómica.

A continuación, ha indicado que se hace más patente la "necesidad" de que Ciudadanos se plantee su posición en cuanto a permitir que la líder regional pueda comparecer.

Sobre el testimonio de Eva Piera Rojo, quien fuese vocal del Consejo de Administración de Avalmadrid de 2008 y 2011, Perpinyà ha asegurado que se confirma que "hubo trato de favor para Ayuso" porque accedió "a una serie de información que no está al alcance del conjunto de las personas y que había una relación previa con Ayuso como consecuencia de su pertenencia al PP".

"Utilizó esa influencia que tenía para acceder a una información que no estaba al alcance del conjunto de las personas", ha acusado a la dirigente madrileña.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, cree que ha quedado claro con respecto al aval de MC Infortécnica que "no estaba en las condiciones adecuadas para concedérsele ese aval". "Se ha comprobado que ha habido presiones políticas a la hora de concederlos", ha incidido.

A su juicio, ha dicho que el directivo con el que se puso en contacto Isabel Díaz Ayuso es "una persona que está bajo su responsabilidad" y Juan Manuel Santos-Suárez, que ejerció su la presidencia del ente entre 2008 y 2014, ha reconocido que no es el responsable de Avalmadrid sino que lo tendrían que ser los expresidentes "que tienen que venir aquí a dar cuentas".

Por su parte, la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera ha celebrado que en esta primera sesión se ha demostrado que en la Comunidad se han producido una serie de operaciones "que no eran justificadas ni solventes. "No entendemos que PP y Cs no asuman que tienen que venir los expresidentes de la Comunidad para hablar de la gestión de Avalamadrid", ha lanzado.

"CAZA DE BRUJAS"

La diputada de Ciudadanos Ana Garcia ha indicado que en esta primera sesión se reconoce que se cometieron "errores" en Avalmadrid durante los años de estudio y que seguirán trabajando para esclarecer esas irregularidades; para que este asunto no vuelva a ocurrir y no perjudicar a las empresas y a los autónomos.

Ha lamentado que a los grupos de izquierda esto les dé igual y solo quieran hacer una "caza de brujas", donde ha avisado de que no tendrán a la formación 'naranja'.

El parlamentario del PP Pedro Muñoz Abrines ha criticado que algunos grupos viven en "un mundo paralelo" y pretenden olvidar la realidad de los hechos como que la Comunidad "no tiene un papel relevante en Avalmadrid". "Ni hubo tráfico de influencias, ni los correos tenían que ver con la empresa del padre de Ayuso ni huno ninguna irregularidad", ha zanjado.