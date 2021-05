Izquierda Socialista pide a Pedro Sánchez por carta que vuelva a tenerles en cuenta y normalice su actividad en el PSOE

Solicitan una reunión al líder socialista y recuerdan que, a pesar de que le apoyaron en las primarias de 2017, todavía no les ha recibido

La corriente Izquierda Socialista (IS) ha remitido una carta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmada por 500 militantes, para pedirle que vuelva a reconcerles como corriente, a tenerles en cuenta y a garantizar su normal participación en el partido, tras varios años de situación "anómala" sin poder ejercer "dignamente su acción política".

La carta la remiten los actuales portavoces federales de la corriente, Carmen Castiñeira, Vicent Garcés y Jorge Parada, y entre los 500 firmantes también figuran, por ejemplo, miembros de la Comisión Ejecutiva Federal como Andrés Perelló; del Comité Federal, como Manuel Mata; o fundadores de la correinte como Manuel de la Rocha Rubí.

En concreto, denuncian que la Secretaría Federal de Organización que dirige José Luis Ábalos sigue reconociendo como interlocutores y representantes legítimos de su corriente a una escisión surgida en 2015 que, según aseguran, actualmente supone un sector minoritario, que se ha negado a participar en proceso de reunificación de esta facción.

APOYAN A ESPADAS EN ANDALUCÍA

Gracias a ese proceso de recomposición, Izquierda Socialista asegura contar ya con interlocución con las direcciones del Partido en los territorios. Por ejemplo, esta misma semana se han reunido con el alcalde de Sevilla y candidato a las primarias andaluzas, Juan Espadas, para darle su apoyo frente a Susana Díaz. Y la semana pasada, fueron quienes pidieron públicamente la dimisión del partido en Madrid, tras el batacazo en las autonómicas del 4 de mayo.

En un comunicado, Izquierda Socialista explica que lo que les ocurrió en 2015 fue que una parte de la corriente eligió un portavoz y una Coordinadora de siete miembros y que, actualmente, de esas ocho personas solo quedan tres, porque el resto han dimitido.

Así, argumentan que, según los estatutos del PSOE, carecen de legitimidad, ya que ha dimitido más de la mitad de este órgano de representación de su corriente. Además, aseguran que desde hace seis años no han celebrado ninguna asamblea ni renovado la elección de nuevos portavoces, y solo siguen "aferrados muy minoritariamente a una situación que únicamente reconoce la Secretaría de Organización Federal".

"AUSENCIA DE UNA EFICAZ ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN"

"Desde nuestro punto de vista la anomalía descrita se mantiene por ausencia de una eficaz acción de la Secretaria Federal de Organización, que parece haberse acomodado a una situación de división más propia de 2015 que del momento actual, sin reconocer ni respetar, por tanto la historia de IS y su realidad política actual", afirman en la misiva que le han envíado a Sánchez.

En este sentido, añaden que aunque se "han producido múltiples conversaciones y reuniones" con Ferraz para supera la "anomalía", todavía no se ha puesto solución. Por ello, piden directamente una reunión con Sánchez, quien todavía no les ha recibido desde que llegó al cargo, según señala la corriente. Es más, aseguran que es el primer secretario general del PSOE que no lo ha hecho.

Todo ello, a pesar de que Izquierda Socialista le apoyó en las primarias y el Congreso Federal de 2017 en el que recuperó el control del PSOE. Desde la corriente recuerdan a Europa Press que el primer acto público que hizo Sánchez a finales de noviembre tras ser descabalgado de la Secretaría General el 1 de octubre de 2016, tuvo lugar en el municipio valenciano de Xirivella, cuyo alcalde es Michel Montaner, miembro de la corriente y del Comité Federal.

"Es fácil deducir tanto por los contenidos de la campaña como por los resultados obtenidos, que sin el apoyo leal y absoluto de IS a tu candidatura el final podría haber sido otro", le señalan a Sánchez en la carta que le han remitido.

YA SE QUEDARON SIN LA REPRESENTACIÓN "ACORDADA" EN EL 39º CONGRESO

Sin embargo, critican que ya en aquel 39 Congreso Federal, Izquierda Socialista se quedó sin la representación "acordada" en la nueva dirección, por culpa de esa escisión, y porque la relación con el equipo de Sánchez estaba ya "enrarecida".

Desde entonces, esta corriente del PSOE que se constituyó hace 40 años ha desarrollado un proceso de articulación de todos los territorios para recomponerse tras la división de 2015, pero denuncian que ese "sector minoritario que se atribuye una legitimidad de la que en este momento carece" se "resiste" a incorporarse a esteproceso de reunificación.

"Nos dirigimos a ti solicitando una entrevista para hacerte llegar en directo el estado de la cuestión y que, como Secretario General del Partido, intervengas para permitir que Izquierda Socialista, que está celebrando en el contexto de pandemia su 40 aniversario, pueda ejercer dignamente su acción política tal y como queda establecido en los Estatutos del Partido. Esta anomalía no puede mantenerse más tiempo", concluyen en su carta.