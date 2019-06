La izquierda valenciana no logra cerrar un acuerdo previo a investir a Puig

La izquierda valenciana no ha logrado cerrar este martes un acuerdo para reeditar el actual pacto de gobierno, e incluso Podem ha alertado de que no puede asegurar su voto favorable a la investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat este miércoles si no va ligada a un acuerdo de gobierno.

A trece horas del pleno de investidura, convocado en Les Corts Valencianes a las diez de la mañana de este miércoles, sigue sin cerrarse un pacto de gobierno entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU, cuyas negociaciones oficiales empezaron hace trece días y después de ocho reuniones siguen sin fructificar.

Aunque a la reunión de esta mañana han entrado las tres partes convencidas de que esta sería la jornada "definitiva", a última hora de la mañana se ha levantado de la mesa de negociación Unides Podem al entender que la última propuesta que se les hacía no se correspondía con la proporcionalidad del resultado electoral de los tres partidos.

Esa propuesta planteaba un Gobierno con doce Consellerias (dos más que ahora) en el que el PSPV tuviera seis (una más), Compromís cuatro (una menos), y Unides Podem-EU entrara con dos: la Conselleria de Transparencia y la de Vivienda (sin Obras Públicas ni Territorio, y sumándole sostenibilidad energética pero no cambio climático, como pedían, ni que fuera una vicepresidencia segunda, como aseguran que pactaron ayer).

Tras la marcha de Unides Podem estaba previsto retomar la reunión esta tarde, pero finalmente no se ha hecho así a la espera de que Podem consultara con sus órganos, tras lo que ha emitido un comunicado en el que afirma que no puede asegurar su apoyo a una investidura que no vaya ligada a un acuerdo que anteponga los intereses de la ciudadanía.

Podem había consultado previamente a sus bases, que según se ha conocido esta tarde un 97'34 % se ha mostrado a favor de la investidura de Puig y un 93'10 % a favor de entrar en el Consell, si bien el comunicado destaca que esa consulta iba ligada a un acuerdo de gobierno que "no se ha producido de momento".

Por su parte, el 86'7 % de los afiliados de EU han apoyado que se vote a favor de una investidura de Puig con el programa de gobierno acordado hasta este lunes, con seis ejes programáticos y 43 medidas, como la puesta en marcha de una Agencia de cambio climático, una ley valenciana de empleo o la reforma del Estatuto de Autonomía.

El president de la Generalitat en funciones, el socialista Ximo Puig, ha indicado esta tarde que espera que se alcance un acuerdo para un Gobierno de progreso y ha asegurado que no entendería que no se produjera un pacto, si bien cada uno es "responsable de sus decisiones".

Así las cosas, el pleno de investidura tiene que celebrarse mañana miércoles, que es cuando concluye el plazo legal para ello, aunque distintas fuentes han apuntado a EFE que podría suspenderse tras el discurso de Puig hasta el jueves, pues el reglamento de Les Corts señala que una vez expuesto su programa se suspende la sesión "por un tiempo no superior a 24 horas".

De esta forma, habría unas horas más para negociar, ya que en la primera votación se necesita mayoría absoluta (50 votos), que salen con la suma de los 27 diputados del PSPV, los 17 de Compromís y los 8 de Unides Podem, que tienen 52 diputados frente a los 47 que suman PP, Ciudadanos y Vox.

Si no se consigue mayoría absoluta, hay que proceder, cuarenta y ocho horas después, a una nueva votación en la que basta la mayoría simple.