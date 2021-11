La izquierda y Vox abandonan el pleno en Madrid tras la alusión al hermano de Ayuso

Madrid, 11 nov (EFE).- Los grupos parlamentarios de la oposición de izquierda -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos-, y Vox han abandonado este jueves el hemiciclo durante el pleno en la Cámara madrileña después de que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, exigiera a la diputada socialista Carmen López que abandonara su escaño tras una alusión al hermano de la presidenta Ayuso.

El PSOE pide la dimisión de la presidenta de la Asamblea de Madrid

La trifulca se ha iniciado durante el pleno monográfico sobre las contrataciones de emergencia durante la pandemia, a petición de Vox, en la que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), no ha dudado en llamar a la oposición "vagos y torpes" ante las interpelaciones de los grupos en las que han solicitado mayor transparencia sobre las contrataciones.

"La presidenta Ayuso, más incompetente que ella no la hay ni la van a encontrar en la vida", ha espetado la diputada socialista, Carmen López, quien ha agregado que el hermano de la presidenta regional "se dedica a ir a los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar".

Carballedo ha llamado al orden y le ha advertido, en tres ocasiones, que debía abandonar el hemiciclo; López no ha respondido a la petición y ha pedido que tenga idénticas posición con Ayuso: "No lo voy a retirar y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted con ella, que nos insulta y no para".

Ante las peticiones de la presidenta de la Cámara a que López "recogiera lo que tuviera que recoger y abandonase el hemiciclo", la diputada socialista Irene Lozano ha espetado "¡Libertad!", lo que ha provocado el revuelo en los escaños de los grupos de la izquierda que han decidido abandonar el hemiciclo, a los que después se ha unido el grupo Vox.

A petición de la izquierda se ha convocado una Junta de Portavoces urgente para exponer "la gravedad del asunto" en el órgano, en el que también está presente la presidenta de la Cámara, y después decidirán si volverán al hemiciclo. EFE