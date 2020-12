James Rhodes sobre la nacionalidad española: "El mejor regalo de mi vida"

Madrid, 29 dic (EFE).- El pianista de origen británico James Rhodes, a quien el Gobierno ha otorgado este martes la nacionalidad española "por sus méritos artísticos y su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños" ha asegurado que se trata de "el mejor regalo" de su vida.

Muy activo en las redes sociales, donde hoy ha sido tendencia, ha comentado a través de un vídeo y con varios comentarios tanto la decisión del Ejecutivo como las felicitaciones y las críticas que ha recibido.

"Es el mejor regalo de mi vida", ha dicho en Twitter el músico, quien también ha afirmado: "Hay, por supuesto, dos clases de españoles. Los que dicen 'enhorabuena, bienvenido!' y los que..., bueno, ya sabéis... A los primeros os digo 'Gracias!' y a los últimos: 'lástima, cabrón, ahora soy uno de vosotros'”.

Además de sus comentarios escritos, también ha publicado en esta red social un vídeo en el que afirma que el día de hoy es "enorme" y que desde que llegó a España deseó desde "lo más profundo" de su corazón obtener la nacionalidad española porque aquí encontró su "hogar".

"Casi cuatro años después estoy extremadamente orgulloso y agradecido de haber recibido este honor. Me esforzaré cada día por devolver a este maravilloso país lo que me ha dado tan libre y generosamente. Gracias, no hay una palabra más fuerte", ha señalado en unas imágenes en las que se define "temblando por las emociones".

"Ser español es mi sueño desde hace años y desde el fondo de mi corazón, os lo juro, que voy a intentar hacer todo lo que pueda para decir con acciones gracias a cada uno de vosotros; os mando un abrazo muy fuerte, estoy flipando en colores, ¡qué día enorme! ¡Feliz 2021, por fin, joder y pues nada, os mando un abrazo muy fuerte, os quiero un montón! ¡Viva españa, coño!", concluye el vídeo.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció la concesión del Gobierno este martes por Carta de Naturaleza, la nacionalidad española a James Rhodes.

Rhodes, que sufrió abusos sexuales en la infancia y es conocido por su activismo en favor de los derechos de los niños, da nombre a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que aprobó en junio el Consejo de Ministros.

En su libro autobiográfico "Instrumental: Memorias de música, medicina y locura" narra las agresiones sexuales que sufrió por parte de su profesor de educación física y las secuelas que le dejó esa experiencia.

El pianista nació en Londres en 1975, se instaló en Madrid en 2017 y desde entonces ha difundido en las redes sociales su interés por la cultura y la sociedad española.