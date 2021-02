La JEC archiva denuncias del PP contra Sánchez e Illa, y perdona a Marlaska porque retiró su tuit

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado una batería de denuncias del PP contra actos del presidente Pedro Sánchez y del exministro Salvador Illa en los primeros días de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Tampoco acepta otra denuncia contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiando al candidato socialista desde el Twitter del Ministerio, pero en su caso le perdona la sanción porque rectificó de inmediato y retiró el mensaje.

En una resolución recogida por Europa Press, la JEC analiza la denuncia del PP contra unas declaraciones de Sánchez elogiando a Illa en una visita institucional realizada a la Agencia Española del Medicamento el pasado 25 de enero. El organismo arbitral, tras recibir las alegaciones de Moncloa y una vez examinado el vídeo, concluye que el presidente sólo dedicó a Illa "palabras de agradecimiento", dado que iba a dejar de ser ministro, pero no aprecia "connotación electoralista".

También archiva otra denuncia del PP por una entrevista de TVE a Illa en sus últimas horas como ministro de Sanidad, algo que el PP calificó de "espacio de publicidad electoral". La JEC considera que el reportaje "se ajustó a lo que pretendía, recoger las impresiones del ministro el último día en el cargo", pero sin que tampoco se aprecien connotaciones electoralistas.

MARLASKA SÍ VULNERÓ LA NEUTRALIDAD

Otra cosa es el mensaje que el ministro Marlaska publicó en Twitter desde la cuenta oficial de Interior asegurando que Illa tiene cualidades que le hacen "idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña". Ahí la Junta Electoral coincide con el PP en que ese mensaje "conculcaba el principio de neutralidad política de los poderes públicos durante los procesos electorales".

Pero Interior también se dio cuenta y, 50 minutos después de publicar el tuit, procedió a su supresión e incluso pidió disculpas: "La propia autoridad denunciada reconoce, tanto en el mensaje publicado en la cuenta oficial del Ministerio como en las alegaciones presentadas, que el mensaje inicialmente publicado era contrario al ordenamiento electoral", subraya la resolución.

Por ello, y aunque recuerda a Marlaska que vulneró el principio de neutralidad política y que no puede reiterar esa conducta, la JEC opta por dar el tema por zanjado. "Se trató de un acto consciente y voluntario que, no obstante, dio lugar a una inmediata rectificación. Esta circunstancia hace que, conforme a los reiterados precedentes seguidos por esta Junta en ocasiones similares, su resolución se limite a declarar el incumplimiento de la normativa electoral y a instar que no se repita en el futuro, pero sin acordar la apertura de expediente sancionador", resuelve.

DESESTIMA LA DENUNCIA POR EL AVE A ELCHE

Por otro lado, el organismo arbitral desestima una reclamación del PP contra el acto de inauguración de la línea de AVE entre Madrid, Elche y Orihuela, al que iba a asistir el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Y es que el PP impugnó el acto antes de que se celebrara y la JEC recuerda que no le corresponde "resolver sobre hechos jurídicos futuros hasta tanto estos no se hayan producido". Por tanto, se limita a reiterar que al Gobierno "un recordatorio y advertencia del deber de mantener una estricta neutralidad" en sus actos públicos mientras esté abierto el periodo electoral.