Jefe de gabinete de Interior se desmarca de Kitchen y Villarejo y admite que firmó fondos reservados sin saber para qué

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Jorge Sanchís Bordetas, jefe del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad con Francisco Martínez y luego también con José Antonio Nieto, ambos altos cargos del Ministerio del Interior con el PP, ha asegurado este martes que "en ningún momento oyó hablar sobre 'Kitchen" ni conoció al comisario jubilado José Manuel Villarejo. También ha reconocido que "una vez" autorizó fondos reservados, pero sin conocer el destino final de aquella asignación al no constar en el sistema.

Según ha explicado ante la comisión 'Kitchen' del Congreso, no fue testigo "jamás" de ninguna conversación, ni llamada o reunión en la que se mencionara este operativo investigado en la Audiencia Nacional. También ha revelado que "una vez" firmó una autorización para disponer de fondos reservados, pero sin poder concretar más detalles.

Sanchís Bordetas ha reconocido que era una de las personas con autorización para la "firma mancomunada" que liberaba el uso de fondos reservados, aunque en el sistema "no viene" de antemano a qué está asignado este cargo. "No sé si es exceso de celo o por un sistema incorrecto", ha comentado.

QUIZÁ EL SISTEMA ES MEJORABLE

Sanchís cree que es el mismo sistema que viene funcionando en los últimos 25 años, que obliga a reunir dos de las tres firmas autorizadas en el Ministerio para disponer de estos gastos reservados. En su caso, sólo participó una vez y nunca supo para qué se destinó se dinero. "¿Le dicen que firme, y firma?", le han preguntado, "Sin más", ha contestado, admitiendo que "quizá" hay un error de funcionamiento y que el sistema "es mejorable".

En el interrogatorio, el PSOE ha cuestionado que no supiera nada de 'Kitchen', ni de oídas, cuando en su etapa en la Secretaría de Estado de Seguridad era un tema que ya ocupaba titulares en los medios de comunicación y una de sus funciones fue elaborar notas informativas de asesoramiento. "La verdad es que lo siento", ha dicho sobre que le llamara la atención su desconocimiento al diputado David Serrada.

El asesor, que ha reconocido ser amigo de Francisco Martínez, ha añadido que no conoció personalmente al comisario jubilado José Manuel Villarejo y que no tuvo constancia de ninguna reunión en la Secretaría de Estado en la que participara este polémico expolicía, cuya detención originó una macrocausa en la Audiencia Nacional, entre ellas la pieza 'Kitchen' por sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Uno de sus jefes, Francisco Martínez, ha reconocido este martes ante la comisión 'Kitchen' que habló con Villarejo y otros comisarios dentro de una relación "estrictamente profesional", aunque desvinculándose por completo de 'Kitchen'. En concreto, ha mencionado una primera cita un domingo de 2012 en un hotel para hablar sobre Ignacio González y, posteriormente, una comida familiar estando ambos de vacaciones en la Costa del Sol.

Este antiguo alto cargo en el Ministerio del Interior en la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy ha señalado que tampoco oyó hablar de ninguna 'operación Cataluña'. Ha reconocido, no obstante, que participó junto a José Antonio Nieto en una comida de Navidad en la que estaban diferentes mandos de los servicios de información, entre ellos el imputado Enrique García Castaño.

SE ENTERÓ POR LA PRENSA DE LOS MENSAJES DE MARTÍNEZ

Sobre los mensajes de Francisco Martínez que protocolizó ante notario y que constan en el sumario de la pieza 'Kitchen' por sus alusiones a Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, el antiguo jefe de gabinete en Interior ha señalado que sólo supo de esta cuestión --de la que el ex secretario de Estado no ha querido dar detalles en su comparecencia en el Congreso-- una vez que se publicó en la prensa.

Lo mismo le pasa con otras cuestiones como el ordenador que supuestamente se le facilitó a Francisco Martínez para seguir las novedades del 'caso Kitchen', según el relato de Enrique García Castaño, también investigado en esta pieza, una cuestión de la que Sanchís Bordetas ha señalado que sólo supo a través de la prensa.