Jefe de la Guardia Civil reconoce los "desvelos" de los agentes en Cataluña

Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 8 oct (EFE).- El jefe de la Guardia Civil en Cataluña, José Luis Tovar, ha reconocido este viernes las "dificultades profesionales y familiares" vividas por los agentes en los últimos años, subrayando que no se podrán "compensar nunca vuestros desvelos y los de vuestras familias".

Así se ha expresado Tovar en el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que ha sido presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Aunque estaba prevista su asistencia, finalmente el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, no han acudido al acto porque estaban en el entierro del agente de la Unidad de Subsuelo de la policía catalana que falleció el pasado martes durante un entrenamiento.

"He estado fuera seis años. A pesar de mi interés para estar enterado de vuestro devenir en Cataluña, debo confesar que no tenía información concreta de las dificultades profesionales y familiares que habéis vivido en algunos momentos. Somos conscientes de que no podremos compensar nunca vuestros desvelos y los de vuestras familias", ha indicado Tovar, que fue nombrado jefe de la Guardia Civil en Cataluña hace medio año.

"Sabemos que ingresamos en una institución en la que voluntariamente dejamos atrás para nosotros una parte importante de derechos. Sin embargo, entre los derechos a los que renunciamos no está el de sentirnos acogidos y en casa en la tierra en la que servimos", ha añadido Tovar, que ha instado a "hacer gala" de la integración en Cataluña.

Sobre sus primeros meses como jefe de la Guardia Civil en Cataluña, ha indicado: "Me he dado cuenta de la verdadera dimensión de vuestro esfuerzo y valentía, la habéis llevado a cabo como siempre, con abnegación y espíritu de servicio".

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad ha subrayado que la Guardia Civil "es una institución íntimamente ligada" a Cataluña y ha enfatizado que el Cuerpo cuenta "con todo el respaldo" del Ministerio del Interior.

Al respecto, ha destacado las mejoras laborales impulsadas y ha puesto de relieve que se ha incrementado el número de efectivos en Cataluña, superando las cifras de 2018.

En su intervención, Cunillera, que se ha emocionado al recordar a las víctimas del atentado a la casa cuartel de Vic (Barcelona), ha remarcado los valores de la Benemérita, su capacidad de transformación y "adaptabilidad", la cooperación con el resto de policías: "Hoy la Guardia Civil es uno de los mejores cuerpos de seguridad, con un amplio reconocimiento internacional".