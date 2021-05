El jefe de Información de la Policía se desvincula de 'Kitchen' pero dice que ahora hay "lealtad" y respeto a protocolos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El comisario general de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro, ha evitado este jueves hablar de la operación 'Kitchen' por ser algo ajeno a su desempeño tanto en la actualidad como en el pasado, pero sí ha dicho que puede dar fe de que ahora existe "lealtad" en la cadena de mando y que se respetan los protocolos de las unidades de investigación.

En su comparecencia en la comisión 'Kitchen' del Congreso, Pereiro ha contestado que "en la situación actual" no es posible que el director adjunto operativo (DAO) pueda requerir algún servicio sin pasar por el comisario general, como supuestamente ocurrió con Eugenio Pino, el responsable de la Policía en época del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

"Por la lealtad de abajo a arriba y de arriba a bajo, mi lealtad a mi jefe inmediato, que es el director adjunto operativo, al que trasladaré las novedades que sean relevantes; y de la misma manera, si él precisa alguna actuación de la Comisaría General de Información, me la va a pedir a mí", ha expuesto.

Los grupos le han insistido sobre el papel de Pino. "No puedo hablar aquí de rumorologías", ha explicado este mando que ya formaba parte de la cúpula de la Policía en el anterior Gobierno del PP, antes de que fuera nombrado en 2018 jefe de Información a propuesta del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pereiro respondía así a las preguntas relativas a los seguimientos en el marco de la 'operación Kitchen' para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, un operativo que está siendo investigado en la Audiencia Nacional en una de las piezas del 'caso Villarejo'.

"NO TENGO CONSTANCIA OFICIAL"

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, le ha explicado que quería saber cuáles eran los procedimientos en este tipo de seguimientos, también cuando se cruzan investigaciones de diferentes unidades, preguntándole directamente si a él le constaba que Eugenio Pino había requerido la actuación de agentes a espaldas del entonces jefe de Información, Enrique Barón. "No tengo constancia oficial porque no manejo información en ese sentido", ha contestado Pereiro.

El jefe de la lucha antiterrorista ha señalado que "no necesariamente" las órdenes de seguimientos se transmiten por escrito, aunque sí ha añadido que, al menos en la actualidad, siempre queda registro de este tipo de diligencias en las bases de datos policiales.

"Hay protocolos de actuación y los investigadores tienen que ser consciente de los protocolos", ha señalado antes de pedir a los parlamentarios que no le pidieran dar detalles "en abierto" al ser una cuestión sobre la que pesa la obligación de reserva.

DEFENSA DE LA UDEF A PREGUNTAS DEL PP

El diputado del PP Eloy Suárez Lamata ha vuelto a dudar del resultado de la comisión 'Kitchen' y le ha preguntado por Manuel Morocho, el inspector de la UDEF que investiga la caja B del PP y el caso 'Gürtel'. Pereiro ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión al ser ajena a su desempeño policial, pero ha añadido: "Me consta la competencia de los compañeros que están trabajando en la UDEF".

Al ser interrogado por la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón sobre las tareas que desempeñaba en la Policía Nacional entre 2013 y 2015, cuando se habría desarrollado la 'Operación Kitchen', el comisario ha repasado su trayectoria en diferentes unidades, advirtiendo que en esos años concretos "en ningún momento" tuvo conocimiento de nada relacionado con investigaciones a Luis Bárcenas.

A este respecto, ha aclarado que sólo ha tenido conocimiento del supuesto espionaje a Bárcenas a través de la prensa, precisando --ante la insistencia de la diputada 'morada'-- que si la DAO estaba realizando alguna pesquisa sobre el extesorero en relación a delitos que a su vez fueran competencia de la Comisaría General de Policía Judicial, donde estaba entonces, debería habérselo comunicado a esta última.

Fernández Castañón también ha querido saber el "ambiente" que se vivía entonces en la Policía Judicial, preguntando a Pereiro sobre si notó alguna inquietud por parte de compañeros o mandos o alguna presión, a lo que ha contestado tajante: "No, yo ya tenía bastantes preocupaciones con mi ámbito de trabajo".

VILLAREJO COMO AGENTE ENCUBIERTO

El compareciente ha negado específicamente que tuviera conocimiento sobre la existencia de colaboradores que estuvieran informando sobre Bárcenas y su círculo cercano y, en esta línea, el diputado de Bildu Jon Iñarritu se ha interesado por el tipo de perfiles que trabajan con la Policía Nacional, apuntando en concreto al ex comisario José Manuel Villarejo como "agente encubierto durante décadas".

En este punto, Pereiro ha declarado que no tiene conocimiento de que haya agentes encubiertos de larga duración, más allá de operaciones concretas, apostillando que en la Comisaría General de Información trabajan con dos figuras únicamente: "testigos protegidos y agentes encubiertos".

Iñarritu le ha preguntado además si, a día de hoy, es posible que su comisaría haga operativos solicitados por otras sin que él lo sepa. "No", ha contestado, para añadir que el equipo con el que trabaja está formado por profesionales, "servidores públicos que siguen la cadena jerárquica".

Al hilo de esto, Iñarritu ha ahondado sobre el uso de fondos reservados para saber si una comisaría como la suya requiere el visto bueno de su jefe o se puede acudir directamente al DAO. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre los fondos reservados, sí ha subrayado que, en su caso, es el "máximo responsable" del uso que se hace de ellos en la Comisaría General de Información.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha intentado que Pereiro, de quien ha dicho que tenía una trayectoria profesional "aparentemente impoluta" y que parecía un verdadero "patriota", valorara las intervenciones de los mandos policiales, tanto en activo como retirados, que le han precedido en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' y el rol que habrían tenido en dicho operativo.

Pereiro no ha querido realizar valoraciones personales, pero sí ha reaccionado para aseverar que su carrera "es impoluta", reivindicándose como "un profesional y un servidor público" cuya única tarea es "velar por la legalidad, cumplir y hacer cumplir la ley". "Ese es mi cometido y no me puedo apartar de ahí", ha concluido.