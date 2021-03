Johnson pide un "cambio cultural" para erradicar la violencia contra la mujer

Londres, 17 mar (EFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, admitió este miércoles que se requiere "un cambio cultural y social" en el Reino Unido a fin de erradicar la violencia contra las mujeres.

En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Johnson coincidió con el líder laborista, Keir Starmer, en que la repulsa causada por el secuestro y asesinato de la joven Sarah Everard cuando andaba sola por Londres el pasado 3 de marzo deber marcar "un punto de inflexión" en la historia de este país.

"Necesitamos un cambio cultural y social en las actitudes para restablecer el equilibrio", declaró Johnson, quien señaló que todos los políticos deben colaborar para propiciar este cambio de mentalidad.

Subrayó que, hasta que no haya ese cambio de percepción "que reconozca y entienda que actualmente las mujeres no se sienten escuchadas", "no se solucionará el problema".

Starmer pidió por su parte "más protección legal", tipificar como delito "el acoso en la calle" y endurecer las sentencias contra los acosadores y los violadores.

Johnson reprochó al líder de la oposición que su partido no apoyara anoche, en una primera ronda de votación, un proyecto de ley que pretende aumentar algunas penas, pero que al mismo tiempo amplía las competencias de la policía para restringir la celebración de manifestaciones, lo que coartaría la libertad de expresión.

El Gobierno británico se ha comprometido a presentar un plan para mejorar la protección de las mujeres después de que, a raíz del caso Everard, miles de ellas hayan denunciado que, al igual que sucede en otros países, son acosadas constantemente en su vida cotidiana.

La Policía Metropolitana de Londres, dirigida por Cressida Dick, está a su vez siendo investigada por su gestión del caso de la joven de 33 años desaparecida y por la dura represión de un acto en su honor el pasado sábado en Londres.