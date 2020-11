Jordi Sànchez dice que Puigdemont liderará "el futuro Govern" de JxCat aunque no sea su candidato

"Es el personaje político probablemente mas importante de la Catalunya contemporánea"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de JxCat y condenado por el 1-O, Jordi Sànchez, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat y líder de su partido, Carles Puigdemont, "no optará a ser presidente efectivo pero sí a liderar este proyecto, este equipo y el futuro Govern" tras las elecciones catalanas.

En una entrevista este lunes en el canal 324 recogida por Europa Press, ha afirmado que Puigdemont tendrá un "liderazgo indiscutido" en el Govern, y un papel muy destacado en la campaña y en la candidatura de JxCat.

No obstante, ha dicho que aún no se ha fijado qué lugar ocupará en la lista electoral: "Como secretario general, me he comprometido a intentar que todas las decisiones que tomamos tengan la lógica del momento, y ahora se debía cerrar el candidato en las primarias".

También ha afirmado que como eurodiputado Puigdemont ahora puede divulgar los objetivos del proyecto independentista, y ha añadido: "Él sabe que es el personaje político probablemente mas importante de la Catalunya contemporánea".

Sobre si el independentismo se presenta dividido a las elecciones, ha dicho que "la transversalidad no quiere decir que haya una o diversas formaciones", porque JxCat agrupa varias corrientes ideológicas que lo convierten en un proyecto mayoritario, a su entender.

"Y aquellos que no han querido participar y sumarse, quizás con mentalidades o cálculos de retener algunos espacios pequeños de poder personal, reflexionarán a partir del 15 de febrero. Será tarde, un error, pero las puertas de JxCat para sumar estarán siempre abiertas", ha afirmado.

SUPLICATORIO

Preguntado por el suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo (TS) contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí ante la Eurocámara, ha sostenido que "pase lo que pase el presidente Puigdemont continuará siendo eurodiputado" y residiendo en Bruselas.

"Estamos convencidos de que el propio Parlamento europeo no se atreverá a hacer el ridículo" concediendo el suplicatorio, a riesgo de que el Tribunal de Justicia de la Unión Euroea (UE) revoque su decisión, en su opinión.

PGE Y SEDICIÓN

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho que el 'no' que JxCat expresó en sus enmiendas "es un sí a la negociación" para conseguir inversiones para Catalunya y poder movilizar los fondos europeos de recuperación desde el Govern.

Además, ha abogado por que la reforma de la sedición conlleve eliminar el delito del Código Penal: "No para rebajar las penas asociadas a este delito, porque si no esto será una trampa, no para nosotros, sino para el ejercicio de derechos y libertades en toda España".

Ante la posibilidad de salir de la cárcel con esta reforma, ha apostillado que "lo que llegue llegará", y ha lamentado que, mientras tanto la justicia, se esté demorando en decidir acerca de su clasificación en el tercer grado penitenciario.

TRAPERO

Al preguntársele por la restitución del mayor Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos d'Esquadra, ha dicho que comparte la opinión del conseller Miquel Sàmper de que hay que "restituir" la situación previa al 155, al margen de las declaraciones que Trapero hizo durante los juicios por el 1-O.

"Lo que sí que es importante es que hoy el cuerpo de Mossos vuelve a tener al mayor Trapero, que es a quien la Guardia Civil quería absolutamente destituido", y ha deseado que sean una policía ejemplar, democrática y competente, en sus palabras.