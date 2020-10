Jordi Sevilla duda del optimismo del Gobierno y alerta del riesgo de descrédito al abusar de "golpes mediáticos"

Pide que el Gobierno no dé sustos con el IVA a la educación o a la sanidad privada que no va a afectar a los ricos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El exministro socialista Jordi Sevilla ha puesto este miércoles en duda la estrategia optimista del Gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus porque, a su juicio, corre "el riesgo de que la gente deje de creerse" unos "discursos" que no funcionan "más allá del telediario o el golpe mediático del día".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el que fuera titular de Administraciones Públicas en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que el Ejecutivo intenta "vender una versión con sesgos muy optimistas" para contrarrestar así el "elevadísimo grado de incertidumbre".

"Entre las opciones que tiene, elige la optimista, como cuando presentó las previsiones económicas", ha asegurado Sevilla, que ha advertido del riesgo económico al que se enfrenta España si la tendencia en el sector del turismo continúa "como está ahora". Si eso ocurre, ha apuntado, las "perspectivas de crecimiento" estarían "en riesgo".

En este sentido, ha puesto el foco sobre la aprobación del techo de gasto que, a su juicio, es más bien el "ascensor de gasto". Así, ha valorado que "la proyección es errónea" porque el "crecimiento del 54 por ciento es con un gasto previsto antes de la Covid". "Se hizo una proyección de cuánto vamos a gastar el año que viene y ahí se ha puesto el techo", ha añadido.

Así, ha apuntado que el Gobierno debería esperar a ver cómo termina en 2020 en lo que se refiere a gasto público y ha señalado que si se descuentan los fondos europeos "hasta podríamos llevarnos la sorpresa que puede ser un gasto inferior al que nos hayamos gastado en el 2020".

SUSTO CON EL IVA A EDUCACIÓN Y SANIDAD PRIVADA

En esta clave, ha valorado sobre lo fondos procedentes de Europa que ha cambiado la actitud de la Unión Europea, pero fundamentalmente el cambio se ha producido por el Banco Central Europeo, "que ha decidido hacer barra libre monetaria" y ha recordado que "en este momento, esto lo está pagando fundamentalmente el tesoro público europeo".

Sevilla ha lamentado al ser preguntado sobre qué ocurrirá después de que "seguramente" se disparen los niveles de deudas, que ya se verá "cómo se puede reconvertir esa situación" porque esto no quiere decir que el gasto vaya a ser "indefinido". Ha sugerido que habrá que volver a una situación de equilibrio.

"Yo creo que, en este sentido, y lo dijo ayer bien la ministra, no es el momento de plantearse grandes operaciones de subidas de ingresos públicos o grandes reformas fiscales", pero ha criticado que el Gobierno "no debería mientras tanto darnos sustos con el IVA en la educación y en la sanidad privada". "A los ricos no les va a afectar y la educación y sanidad privada son un derecho constitucional", ha apostillado.

¿QUÉ VA A PASAR?

El exministro ha comentado en referencia a los fondos europeos que esa "barra libre" no va a durar siempre, pero que sí va a estar "el tiempo suficiente". "Tenemos grandes inyecciones de dinero y la inflación no está repuntado, que era el gran temor de esto", ha destacado.

"Si aplicamos bien los fondos europeos, van a implicar una reestructuración sectorial y, si lo hacemos bien, el año que viene puede ser un año de consecuencias importantes sobre el paro", ha agregado. No obstante, ha apuntado a que a finales de 2021, si la pandemia sigue así, "no habremos recuperado los niveles de 2019".

Respecto al destino de esos fondos para que sean productivos, el exdirigente socialista ha apoyado las modificaciones en la Administración que ya viene anunciado el Ejecutivo. Ha matizado, no obstante, que "aunque hay que recortar los plazos de los trámites, la reforma administrativa va más allá".

Por último, ha puesto sobre la mesa los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha instado al Gobierno a que los presenten "con y sin fondos estructurales" porque "ayudaría mucho a entender la situación".