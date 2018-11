La jornada electoral transcurre con total tranquilidad en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles, la más poblada de California, amaneció hoy con temperatura agradable y colas en los colegios electorales en una jornada que transcurre con total tranquilidad y en la que las empresas han facilitado a sus trabajadores acudir a depositar su voto.

En Hollywood, las principales agencias de representación de artistas han decidido retrasar la apertura de sus oficinas para asegurarse de que sus empleados disponían de tiempo suficiente para ir a las urnas.

En el caso de United Talent Agency (UTA), compañía que, además, se ha asociado con la empresa de transporte Lyft para ofrecer descuentos en el desplazamiento a los colegios electorales. Por su parte, la agencia WME seguirá de cerca los resultados esta noche con un evento privado para sus empleados.

Otra agencia, APA, en cambio, hará lo contrario y cerrará sus oficinas antes de tiempo para permitir que sus trabajadores acudan a las urnas por la tarde.

"Ya que Hollywood se encuentra en el centro de muchas conversaciones políticas, creemos que es apropiado animar a todos en la industria a predicar con el ejemplo y ejercer uno de los derechos más fundamentales que tenemos en este país", declaró el presidente de la compañía, Jim Gosnell, en un comunicado.

El ambiente que se respiraba en los colegios electorales observados por Efe era distendido.

Tom Sparza, casero de un complejo de apartamentos en West Hollywood, dijo que había acudido a votar a primera hora y que espera que "los ciudadanos envíen un mensaje claro a Washington".

"La forma en la que se ha gobernado este país en los últimos dos años, en cuanto a las luchas internas e insultos constantes, no es lo que debería ser. Nuestros gobernantes deben mostrar respeto por sus cargos y por el proceso democrático", apuntó.

Un joven actor que prefiere ocultar su identidad y emplear el pseudónimo Max Mandel comentó a Efe que era "cautelosamente optimista".

"Por un lado, los liberales y quienes tienden hacia la izquierda están mucho más activos y motivados, decididos a marcar la diferencia. Por otro, hemos aprendido que no hay que subestimar a la derecha, en cuanto a número de votantes y sus convicciones", indicó.

"Espero -continuó- que las elecciones de hoy traigan el rumbo necesario para conseguir un cambio, aunque este país nunca se ha mostrado más impredecible".

También hay quien prefiere no involucrarse, como es el caso de Rachael, una mujer de 30 años que trabaja como niñera.

"No sigo la política, soy una persona horrible y nunca he votado", dijo entre risas. "Pero mi objetivo es involucrarme más y me he propuesto votar en las próximas elecciones presidenciales", afirmó.

Celebridades como Reese Witherspoon, Sarah Jessica Parker, Jennifer Garner, Amy Schumer, Jeff Goldblum, Madonna, Arnold Schwarzenegger, Zendaya, Jimmy Fallon, Drew Barrymore, Mindy Kaling y John Krasinski, entre muchos otros, publicaron fotos en sus redes sociales con la clásica pegatina de "I voted" (Yo voté).