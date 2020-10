Josep Maria Mainat cuestiona la salud mental de su esposa: "No la odio"

Barcelona, 25 oct (EFE).- El productor televisivo Josep Maria Mainat ha explicado que su defensa solicitará que se someta a su aún esposa Angela Dobrowolski a un examen psicológico para ver cuál es su estado mental, pues cree que "necesita ayuda": "No la odio", ha subrayado.

Un juzgado de Barcelona investiga a Doborowolski por presuntamente haber intentado matar a Mainat el pasado verano, cuando el productor televisivo tuvo que ser ingresado por un coma hipoglucémico y acusó a su esposa de haberlo provocado inyectándole una sobredosis de insulina mientras dormía.

Después de que el juez dictara este domingo una orden de alejamiento para Doborowolski, que no se podrá acercar a menos de un kilómetro ni de Mainat ni de los dos hijos en común, él ha asegurado tener "sentimientos contradictorios" hacia la que aún es su mujer.

"Creo que Angela necesita ayuda", ha apuntado en declaraciones a los medios tras declarar ante el juez.

Mainat ha explicado que su defensa no ha solicitado el ingreso en prisión de la investigada porque sus hijos aún no saben nada de lo sucedido y no quiere que les llegue que su padre ha solicitado encarcelar a su madre.

Tendrá que ser un juez, ha precisado, quien determine si Doborowolski merece ir a prisión tras un "juicio justo" en el que se esclarezca lo sucedido la noche del 22 al 23 de julio.

Ese día aseguró a los sanitarios que le atendieron que su mujer le había intentado matar: "Cuando me desperté estaba un poco aturdido y lo último que recordaba es que ella me estaba poniendo inyecciones. Hice una conexión obvia", ha relatado.

En este sentido, el productor televisivo ha justificado la petición de la orden de alejamiento por "miedo a que pase algo" y ha subrayado la hipótesis de que Doborowolski tenga algún problema psicológico.

Mainat ha afirmado que quiere que ella reciba la ayuda necesaria si tiene un problema de salud mental porque quiere que sus hijos "tengan una madre a la que poder ir a ver que esté en buen estado".

Algo que, ha indicado, es especialmente relevante teniendo en cuenta sus 73 años, el doble que ella.