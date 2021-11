Juan Antonio Lorenzo gana las primarias del PSOE en Almería: "Voy a ser generoso para tener un partido unido"

ALMERÍA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Almería y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha ganado las elecciones primarias para liderar el PSOE de Almería al hacerse con el 51 por ciento de los votos emitidos por la militancia frente a 41,5 por ciento obtenido por el diputado nacional Indalecio Gutiérrez y el 7,5 por ciento de la otra diputada, Sonia Ferrer Tesoro.

"Voy a ser generoso. El partido, los militantes y esta provincia piden y se merecen un PSOE unido, me voy a empeñar en eso y me voy a poner serio con ese tema", ha manifestado Lorenzo en su primera comparecencia, en la que ha asegurado que la formación no puede "divagar en cuestiones internas cuando el objetivo principal es la mejora de los conciudadanos".

Lorenzo ha recibido los primeros aplausos antes incluso de que el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, comunicara el resultado de las votaciones, en las que ha participado un 74 por ciento de los 4.635 militantes que podían acudir al proceso. Así, ha obtenido 1.764 votos frente a los 1.434 cosechados por su principal competidor.

El dirigente socialista ha agradecido el trabajo de todos los que han participado en el proceso y han permitido culminar esta etapa de primarias sin llegar a una segunda vuelta en las votaciones. "No tener segunda vuelta es ganar una semana más ante el duro trabajo que nos queda por delante para superar al PP en esta provincia", ha dicho.

El nuevo secretario general de los socialistas almerienses ha agradecido durante su intervención, durante la que ha tenido al lado a Indalecio Gutiérrez, ha expresado su agradecimiento al hasta ahora líder del partido, José Luis Sánchez Teruel, quien decidió no concurrir al proceso y dar un paso al lado para apoyar a su portavoz en la institución provincial.

"Ese sacrificio, nosotros Indalecio y Sonia, no podemos dejarlo en saco roto. Tenemos que recoger el testigo y ser capaces de ir juntos a los sitios y sacar lo mejor de nuestros equipos", ha dicho entre aplausos antes de recordar que tras el congreso provincial que se celebrará el 11 de diciembre en Roquetas de Mar el partido tiene que trabajar para "recuperar el espacio electoral en nuestra provincia" y hacer que "Juan Espadas recupere el Gobierno de la Junta de Andalucía, que tanta falta hace a los andaluces".

Lorenzo concurrió en el proceso interno de los socialistas siendo prácticamente el último de los rostros en anunciarse el mismo día que había que registrar las precandidaturas. Asimismo, dio muestra del apoyo de la militancia a su proyecto al presentar "más de mil avales" a la candidatura, a pesar de que únicamente era necesario concurrir con un máximo de 260 apoyos.