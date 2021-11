Juan Guaidó expresa su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba

Caracas, 14 nov (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó manifestó este domingo su apoyo a la marcha cívica no autorizada del 15 de noviembre en Cuba que fue convocada para reclamar el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

"Este 15 de Noviembre miles de cubanos saldrán a las calles a expresarse y nosotros, los demócratas del mundo, estaremos apoyándolos", dijo Guaidó en su cuenta de la red social Twitter.

El exdiputado venezolano expresó su solidaridad con la isla y en otro mensaje dijo que con la marcha del lunes "Cuba le dirá a las dictaduras del mundo que no hay miedo que logre silenciar a un pueblo que lucha por libertad".

"Hoy, sabemos que aunque muchos resultaron heridos y encarcelados, el espíritu de lucha por la democracia y la libertad sigue intacto. Y, como dice la canción, 'No más mentiras Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida'", apuntó.

La marcha convocada en Cuba se da en un escenario difícil en la isla, que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, así como una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones.

El Gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE. UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.

En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno.