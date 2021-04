Juan Jesús Vivas no se presentará a otras elecciones tras 20 años de mandato

Ceuta, 17 abr (EFE).- El actual presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha anunciado públicamente que no se va a presentar a las elecciones autonómicas de 2023 al haber decidido poner fin a su mandato al frente del Gobierno de la ciudad.

Vivas ha realizado esta consideración en el Palacio de la Asamblea con motivo de la celebración del debate del estado de la Ciudad -que se cerró a última hora de la tarde de ayer- y después de que uno de los cuatro diputados de Vox en la Asamblea, Carlos Verdejo, le haya pedido que presente su dimisión del cargo.

En su intervención para contestar al portavoz de Vox, el jefe del Ejecutivo ha comunicado que no se va a presentar a las próximas elecciones de 2023 y ya les indicaba que deberían "buscar a otro al que insultar, al que llamar traidor, vendepatrias o promarroquí porque yo no estaré para eso".

No obstante, Vivas ha dejado claro que no renunciará a su cargo. "No voy a dimitir, la ciudad no está para que nadie dimita, pero si soy un obstáculo, Ceuta está por encima de todo", ha añadido.

Juan Jesús Vivas Lara (Ceuta, 1953) es presidente de la Ciudad Autónoma desde febrero de 2001 tras prosperar una moción de censura que alejó del poder a Antonio Sampietro, del GIL.

En las elecciones de 2003 se convirtió en el primer candidato que en la historia democrática reciente consiguió en Ceuta la mayoría absoluta, logrando casi 21.000 votos, con los que su partido, el PP, se hizo con 19 de los 25 escaños de la Asamblea.

En 2007 repitió este mismo resultado, aunque con un mayor número de votos (22.484, un 65,18 % de los sufragios) y en 2011 revalidó la mayoría absoluta con un porcentaje de votos similar, que le otorgó 18 de los 25 escaños.

En los últimos comicios, celebrados en mayo de 2015, logró su cuarta mayoría absoluta, con 13 diputados, con 13.355 sufragios, un 45,77 % del total.

Encabezó de nuevo la lista electoral del Partido Popular para las elecciones del 26 de mayo de 2019, en las que esta candidatura obtuvo 9 escaños y un total de 10.527 votos, que fue la lista más votada de los comicios, por lo que desde entonces gobierna la ciudad en minoría y con apoyos puntuales, al principio de Vox y ahora del PSOE.

Desde noviembre de 2009 compagina su actividad pública con la Presidencia del Partido Popular de Ceuta.