Juana Rivas recibe el apoyo de altos cargos de Igualdad tras el auto del juez

Madrid, 10 dic (EFE).- Juana Rivas ha recibido el apoyo en redes sociales de altos cargos del Ministerio de Igualdad después de que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, acordara que no procede suspender la pena de prisión que le fue impuesta pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial.

"En el día de los DDHH es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del Indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido. Es violencia institucional. Estamos contigo, Juana", ha tuiteado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en un mensaje retuiteado minutos después por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha escrito en su cuenta de Twitter: "No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena. No se puede imponer la ideología misógina a la ley".

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha escrito en la misma red social: "Es violencia institucional. Insoportable esta justicia patriarcal que en lugar de proteger a las víctimas se ensaña con ellas y lanza un peligroso mensaje a TODAS las mujeres. Juana, no estás sola".

En su auto, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha argumentado su negativa a suspender la pena con las mismas razones que ha mantenido desde el inicio del proceso, ya que cree que Rivas no se ha arrepentido, que existe reiteración de la conducta y que hay peligro para los hijos de Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri.

En este punto, el juez señala que uno de los hijos sufrió abusos estando al cuidado de su madre, un hecho hasta ahora reservado para salvaguardar la intimidad del niño.

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha anunciado que presentará una querella contra el juez por posible prevaricación judicial y calumnias al considerar que ha acusado a esta vecina de Maracena (Granada) de permitir posibles abusos sexuales contra sus hijos.

El Gobierno concedió el indulto parcial a Rivas -que cumple condena en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada- después de que fuera condenada en firme a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido.