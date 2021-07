Juanma Moreno ve difícil solución a los contagios juveniles

Sevilla, 8 jul (EFE).- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado como "preocupantes" los contagios de covid-19 entre jóvenes, para los que ve "difícil solución", pero ha pedido "no dramatizar" puesto que la comunidad no se encuentra en la misma situación que en olas anteriores de la pandemia.

En una entrevista en la Cadena COPE el presidente andaluz ha señalado que la subida de la incidencia está generando mucha tensión en la atención primaria, pero no hay "ningún tipo de presión" clínica, ni en camas convencionales ni en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"No estamos como en la primera, en la segunda o en la tercera ola gracias a la vacunación", ha destacado Moreno, que ha añadido que existe un número "importante" de ciudadanos inmunizados y que su preocupación es "que la gente se infecte, pero más que enferme", y esa enfermedad no se está produciendo como en meses anteriores.

En cuanto a los contagios entre jóvenes, ha sostenido que "no se pueden poner puertas al campo" y ha precisado que "estamos en verano y los chavales tienen ganas de salir", algo que es "muy difícil de controlar" salvo utilizando el toque de queda, para lo que Andalucía no tiene competencias puesto que no existe estado de alarma.

En cuanto al caso de la localidad gaditana de Conil, que se mantiene abierta a pesar de superar la tasa de incidencia de mil casos por cada cien mil habitantes, el presidente ha recordado que la Junta "no tiene capacidad de decretar cierres perimetrales" y que tiene que pedir una autorización judicial "que en algunos casos no se concede".