Los jueces esperan que la renovación del Constitucional "empuje" la del CGPJ

Madrid, 22 oct (EFE).- Las principales asociaciones judiciales esperan que el acuerdo de PSOE y PP para renovar diversos órganos como el Tribunal Constitucional (TC) empuje a que se logre también para la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi tres años.

"Me imagino que esta renovación empujará también la del CGPJ y espero que si se renueva no se olvide el compromiso esencial que nos está exigiendo Europa de que hay que reformar" el sistema de elección de sus vocales, ha declarado a Efe María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial.

Los veinte vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado y la APM aboga por volver al sistema por el que los doce de procedencia judicial sean designados por la carrera judicial.

"Debe reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial y asumirse por los partidos políticos un compromiso serio, inequívoco y claro", ha manifestado María Jesús del Barco.

Ha recordado que "el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dicho que debe haber un compromiso irrevocable de que se va a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ".

"A ver si es verdad que los dos principales partidos, el que gobierna y el que aspira a gobernar, son capaces de llegar a un acuerdo y cumplir el mandato europeo", ha recalcado.

En todo caso la portavoz de la APM valora la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.

El portavoz de la asociación judicial "Francisco de Vitoria", Jorge Fernández Vaquero, ha dicho que en relación con la renovación del TC tiene unas sensaciones encontradas y contradictorias pues por un lado "en un contexto de polarización política es importante que los dos principales partidos sean capaces de llegar a un acuerdo para que los órganos constitucionales funcionen con normalidad y se cumplan los plazos de su renovación".

Sin embargo ve "inquietante" la forma de elección de los designados pues "repite vicios del pasado", es decir, es fruto de una "negociación opaca al margen del Parlamento en la que parece que el mérito y la capacidad no han sido los elementos primordiales" a tener en cuenta habida cuenta de las interpretaciones de la composición resultante.

Respecto a que no se haya llegado a un acuerdo para renovar el CGPJ ha indicado que "el PSOE debe asumir que si no se cambia el sistema de elección el CGPJ no tendrá la apariencia de imparcialidad exigida y no se solucionará el problema de su falta de credibilidad".

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, ha expresado su "satisfacción por el acuerdo para renovar órganos constitucionales tan importantes como el TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo" y por el hecho de que ello suponga "volver a la normalidad" de estas instituciones.

Igualmente se ha mostrado "esperanzada en que sea el camino a seguir para una renovación inmediata del CGPJ" con el sistema actual.