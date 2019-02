Los jueces ven inconstitucional la ley de legítima defensa de Salvini

El controvertido proyecto de ley sobre la "legítima defensa" del ministro del Interior italiano Matteo Salvini tiene visos de "inconstitucionalidad", denunció hoy el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Francesco Minisci.

"Presenta grandes visos de inconstitucionalidad porque otorga más relevancia a la legítima defensa que al resto de eximentes", dijo el juez en declaraciones a la emisora pública "Radio Anch'io" acerca de esta reforma pensada para casos de asaltos a viviendas, actualmente en plena tramitación parlamentaria.

Minisci afirmó que Italia "no necesita esta reforma" pues el tema de la defensa de un ciudadano en caso de la invasión de su domicilio o negocio está "suficientemente regulado" en el ordenamiento con la ley introducida en 2006 por el Gobierno de Silvio Berlusconi.

Aquella reforma del Código Penal italiano estipuló que "no es punible quien haya cometido el hecho al verse obligado por la necesidad de defender un derecho propio contra un peligro, siempre que la defensa sea proporcional a la ofensa".

El proyecto de Salvini reforma esa ley para "reforzar" la protección de un ciudadano que se defiende ante la violación de sus propiedades, además de aumentar penas para este tipo de robos y de aumentar los supuestos del delito de "invasión de domicilio".

Entre otras cosas, autoriza a la legítima defensa domiciliar a quien posea "un arma legal u otro medio idóneo" y considera "siempre" existente la relación entre defensa y ofensa, un adverbio este último que preocupa a los expertos y juristas.

Se trata de una de las normas prometidas y más pretendidas del ministro y líder de la ultraderechista Liga, que gobierna junto al Movimiento Cinco Estrellas.

Para promocionarla, el sábado Salvini visitó en la cárcel de Piacenza (norte) al empresario Angelo Peveri, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por disparar en 2012 a un ladrón rumano que había accedido a su finca, un lugar que había sido objeto de numerosos robos antes.

"He conocido a una persona de bien. La sensación es de que algo no es justo y no funciona. Que esté en la cárcel un empresario que se defendió tras cien robos significa que hay que cambiar pronto y bien las leyes", dijo el ministro a su salida de la penitenciaría.

El presidente de los jueces expresó su sorpresa ante las palabras de Salvini pues, apuntó, "la decisión de una pena corresponde a la magistratura y no a un ministro".

El proyecto de ley de Salvini fue aprobado en el Senado el 25 de octubre y ahora está siendo estudiado en la Cámara de los Diputados, aunque su debate ha sido finalmente pospuesto para el próximo 5 de marzo.

El Gobierno de la Liga y el Cinco Estrellas, y la mayoría parlamentaria que controla en el Parlamento, ha asegurado que está unido en esta cuestión y que logrará aprobar la reforma, después de que varios medios apuntaran a que algunos diputados del M5S estarían en contra.