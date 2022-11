Una juez andorrana pide a la Audiencia Nacional los audios de Villarejo para investigar un presunto encargo de los ex dueños de Banca Privada de Andorra

Una juez de instrucción de Andorra ha solicitado a la Audiencia Nacionalque le envíe las grabaciones de José Manuel Villarejo que constan en la macrocausa donde se analizan sus negocios privados, 'Tándem', para investigar si el ahora comisario jubilado recibió un encargo de Higini y Ramón Cierco, ex presidentes de Banca Privada de Andorra (BPA).

Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que la petición andorrana ha llegado al Juzgado Central de Instrucción Número 6, el encargado de investigar el 'caso Villarejo'. Las mismas fuentes indican que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie al respecto antes de decidir si accede a la solicitud del país vecino.

Cabe recordar que la Justicia andorrana investiga por otro lado las querellas formuladas contra el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por la denominada 'Operación Cataluña'.

En concreto, se investigan presuntas extorsiones, coacciones y chantaje por parte de agentes de la Policía Nacional desde 2014 a responsables de BPA para conocer “mediante vías ilegales” información bancaria de varios gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre ellos los ex presidentes Jordi Pujol y Artur Mas, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras.

La Justicia da luz verde a la comisión rogatoria

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado luz verde a la comisión rogatoria emitida por Andorra para comunicar a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro su imputación por estas querellas.

De esta forma, el TSJM acordó levantar la medida cautelarísima que había adoptado anteriormente para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. Así, tras esta decisión, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra los investigados.

No obstante, el tribunal explicó que el hecho de aceptar la comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Los magistrados insistieron en que el auxilio judicial sirve para notificarles que se ha iniciado un procedimiento y para “garantizar una situación de igualdad”.