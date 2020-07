Juez dice que exabogado de Trump está preso en represalia y ordena liberarlo

Nueva York, 23 jul (EFE).- Un juez federal de Nueva York ordenó este jueves que Michael Cohen, el exabogado del presidente Donald Trump, salga de prisión y cumpla su condena por fraude en arresto domiciliario, como estaba haciendo desde mayo hasta que fue arrestado de nuevo a principios de este mes, en lo que consideró una "represalia" por el libro que prepara sobre el mandatario.

Así se pronunció el magistrado Alvin Hellerstein en una audiencia después de que Cohen denunciara que se violaron sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza la libertad de expresión, cuando fue enviado de nuevo a prisión el 9 de julio por una supuesta violación de la libertad condicional, poco después de revelar públicamente que escribía un libro.

Cohen, de 53 años, que cumplía su condena en casa para evitar el riesgo de exponerse al coronavirus por dictamen de las autoridades, acusó al fiscal general William Barr y al personal de una prisión federal de utilizar su vuelta a la cárcel como una forma de frenar la publicación del libro crítico con Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

El juez Hellerstein dio la razón al exabogado y explicó que este fue enviado al penal por negarse a firmar un acuerdo en el que se comprometería a no publicar el manuscrito como una de las condiciones para permanecer en arresto domiciliario el resto de su sentencia de tres años.

"Nunca he visto una cláusula así en mis 21 años de judicatura", dijo el togado, citado por el canal CNBC, a lo que añadió que se trataba de una "represalia" y recriminó a los fiscales el no haber informado a Cohen de que si no accedía a todas sus condiciones cuando fue arrestado, se le enviaría a prisión de nuevo.

Cohen ha permanecido en cuarentena en la prisión de Otisville (al norte de Nueva York) desde su llegada a principios de mes y será liberado este viernes por la tarde, tras lo que se espera que su hijo lo lleve en automóvil a su casa de Manhattan.

El exabogado fue condenado en 2018 a tres años de prisión por violar las leyes de financiación de campaña electoral de Trump al pagar dinero a mujeres que decían haber mantenido relaciones con el presidente para comprar su silencio, además de evasión de impuestos y declaraciones falsas a un banco.