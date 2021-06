El juez imputa a Cospedal y a su marido en el caso del espionaje a Bárcenas

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez del caso Kitchen ha imputado a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, una noticia que ha irrumpido en la comisión parlamentaria en la que ambos estaban citados, y que ha acabado aplazando la declaración de la también exministra.

Apenas media hora después de arrancar la duodécima sesión y con López del Hierro sentado frente a los diputados, la comisión conocía la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de citarles a declarar el 29 y 30 de junio como investigados por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Él era el encargado de abrir esta jornada en la que Cospedal estaba citada por la tarde, pero al acabar la sesión de la mañana la comisión ha acordado aplazar su comparecencia a petición del PSOE y en contra del criterio del PP. A solicitud de ERC, la comisión también ha pactado prorrogar sus trabajos hasta diciembre.

Pese a la suspensión "sine die" de la cita, negociada con los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno al entender que su interrogatorio sería mejor una vez declare ante el juez, Cospedal se ha presentado en la sala Prim del Congreso.

Fuentes del grupo parlamentario del PP han indicado a Efe que la comunicación oficial de aplazamiento de su citación ha llegado a la comisión apenas media hora antes del inicio, previsto a las 15:30 horas.

Sin embargo, fuentes socialistas han subrayado que a las 14.30 horas, nada más acordarse la decisión, desde la Presidencia de la Comisión se ha llamado a Cospedal para comunicársela y -al no contestar- se le ha transmitido a su secretaria. También los letrados de la Cámara han hecho esa gestión, según la misma fuente.

De acuerdo al auto del juez, que en un primer momento rechazó la imputación del matrimonio cuando se lo pidió la Fiscalía el año pasado, ahora "la pieza se vislumbra con la madurez necesaria" y, por tanto, es "conveniente" escuchar a ambos para saber si participaron en la captación del chófer de la familia Bárcenas como confidente policial para la operación, presuntamente desarrollada entre 2013 y 2015.

Sospecha el magistrado que su intervención "pudo ser decisiva" para que otro de los investigados, el comisario Andrés Gómez Gordo, hombre de confianza y entonces asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla La-Mancha, "se decidiera a participar" en este presunto operativo policial, que se cree fue urdido desde el Ministerio del Interior y pagado con fondos reservados.

Para acordar su imputación han sido relevantes los apuntes de las "agendas personales" que Villarejo escribió entre 2012 y 2014 y que contienen referencias como "Cospe", "MD" o "ILH" que el juez vincula con Cospedal y López del Hierro.

Una "cadena de anotaciones -dice el magistrado- que permiten inferir la participación" de ambos en la "captación de Sergio Ríos", el chófer de Bárcenas.

López del Hierro, sin embargo, ha negado reconocerse en esas anotaciones ante la comisión y ha admitido que "por sorpresa, por sorpresa" no le ha pillado su imputación dado que ya se hablaba de ella en prensa.

Esas han sido prácticamente las únicas consideraciones que ha hecho en relación con Kitchen a lo largo de una declaración que ha iniciado con el anuncio de su rechazo a contestar a ninguna pregunta al haber una causa judicial en curso y dada su "absoluta imposibilidad" de acceder a recursos del Ministerio del Interior.

"No le voy a contestar"; "no le contesto" o "respete mi derecho a no declarar" han sido las respuestas que han obtenido los diputados, que en varias ocasiones han echado mano del auto para subrayar los argumentos de su imputación.

En él se identifica la anotación de Villarejo que situaría el origen de Kitchen el 11 de julio de 2013: "Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo".

También recoge apuntes que presuntamente aludirían a Cospedal como "Charla breve. MD agradeció aviso de Barc", escrito tiempo antes de la presunta operación, o "aviso copia dada al Andi (Andrés Gómez Gordo). Agradeció mensaje, lo transmitirá a Cospe", ya en 2013.

El segundo compareciente de la sesión de este miércoles ha sido José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad y sucesor en el cargo de Francisco Martínez, imputado en la causa.

Sobre él ha dejado claro su profundo agradecimiento y que nunca habló con él de nada relacionado con esta supuesta operación, como algunos diputados han deducido de una conversación que mantuvieron a través de mensajes de móvil en noviembre de 2017 y que figuran en un informe policial incorporado a la causa.

Frente a esta versión, Nieto ha explicado que ese cruce de mensajes se produce el 5 de noviembre de 2017, dos días después del arresto de Villarejo y de que el Consejo de Ministros designara a Juan Antonio Puigserver al frente del departamento de Interior de la Generalitat bajo la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Es a esta situación a la que, según Nieto, se refieren en sus conversaciones, pues Martínez, entonces diputado del PP y como doctor en Derecho Constitucional, aconsejó a Interior, una tarea por la que el compareciente ha dicho estar "enormemente agradecido".

Nieto ha negado asimismo que Villarejo, al que conocía de una o dos veces, le chantajease con "tirar de la manta" si no aceptaban a su petición de retrasar su fecha de jubilación y mantener el uso de la placa como comisario jubilado.

Y sobre los fondos reservados ha señalado que, como secretario de Estado de Seguridad podía saber si había partidas destinadas a confidentes, "en plural", pero no saber si era para "Pablo o Manuel".