Juez investiga el pago de vacaciones por una empresa al alcalde de Valladolid

Valladolid, 14 jul (EFE).- El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha admitido a trámite la querella por cohecho presentada por la Asociación de Juristas Europeos Prolege contra el alcalde Óscar Puente por unas vacaciones que supuestamente le pagó un empresario amigo suyo en Ibiza y Formentara después de que el Ayuntamiento le adjudicara un contrato de casi 200.000 euros para adquirir epis cuando había problemas de abastecimiento en el momento más duro de la pandemia.

El Juzgado ha acordado además la práctica de una serie de diligencias de prueba documental y una vez cumplimentadas se decidirá sobre la declaración como investigado del alcalde, según ha informado este miércoles el TSJCyL en un comunicado.

La asociación querellante ha presentado una fianza de 2.500 euros, tal y como había dispuesto el Juzgado de acuerdo con los artículos 280 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El caso fue desvelado por el medio digital "Okdiario" que aseguró que el alcalde adjudicó un contrato de casi 200.000 euros a una empresa de Sergio Zaitegui, que pagó el alquiler del yate en el que Puente y su hija estuvieron de vacaciones en Ibiza y Formentera en septiembre de 2020.

Tras conocer la admisión a trámite de la querella, el alcalde de Valladolid ha pronosticado un "corto recorrido" a la querella y ha declarado: "no es la primera vez que me toca afrontar una querella criminal. Es la segunda y en las dos estaba detrás el PP con la misma intención. La primera fue archivada y ésta correrá una suerte parecida", ha pronosticado antes de añadir: "que no se emocionen demasiado porque el recorrido va a ser muy corto".

Por su parte, el concejal del Grupo Popular José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que la querella criminal por el "asunto del yate", ha sido interpuesta por la Asociación de Juristas Europeos y admitida a trámite por una jueza, lo que en su opinión confirma "lo que nosotros dijimos en su momento: que tenía recorrido jurídico".

Esta querella, ha añadido el concejal popular, ha llegado después de "agotar la vía política que nosotros intentamos desde el primer momento" con preguntas en varios plenos sobre el origen del pago de unos días de vacaciones del alcalde en la isla de Ibiza, a bordo de un yate y en compañía de unos amigos.

"Incluso le hice dos ruegos para que de una vez por todas nos dijese quién había pagado las facturas de aquellas vacaciones, y nos contestó que eso entraba en su ámbito de la vida privada", ha recordado De Santiago-Juárez a través de un registro sonoro remitido a los medios de información.

En su opinión, esta alusión a la privacidad por parte de Óscar Puente contrasta con la autorización para que la asesoría jurídica municipal preste "asistencia al alcalde en este asunto", una decisión adoptada este martes a través de un despacho extraordinario de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

"Dejemos actuar a la justicia, que parece que ya ha comenzado a investigar el asunto", ha concluido.