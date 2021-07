El juez de 'Kitchen' descarta que Cospedal sea la autora "intelectual" o indicio alguno de su participación

Sobre sus encuentros con Villarejo, García Castellón apunta que "no se puede criminalizar el derecho de reunión"

En la resolución en la que pone fin a la instrucción de la trama 'Kitchen' --la pieza 7 de la macrocausa sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo-, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón descarta de forma taxativa la existencia de indicios de la participación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama parapolicial que presuntamente espió y robó documentación al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Afirma expresamente que no se han encontrado pruebas de su "participación intelectual" en este asunto.

En la resolución dictada este jueves, de 81 páginas, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal y de su marido Ignacio López del Hierro al considerar que diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior como es el ex ministro Jorge Fernández Díaz, respecto de los que existe una sólida base indiciaria, en el caso del matrimonio es llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación.

La imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser, argumenta el juez, "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".

Añade además que por lo que se refiere a las relaciones de ambos con el Comisario Villarejo "no se puede criminalizar el derecho de reunión", ya que ni Cospedal y López del Hierro ni ninguna otra persona puede ser sospechosa de delito alguno por el hecho de haber mantenido contacto, o haberse reunido con el comisario investigado.

"Resultan baldíos los esfuerzos por justificar estas reuniones,pues no hace falta; nuestro sistema de garantías constitucionales presupone la inocencia, y por ende, debemos entender que no existía voluntad delictiva, salvo que se apunte a indicios concretos".

Añade que tampoco se ha acreditado que se efectuara entrega de dinero alguno por nadie del entorno de Cospedal, ni por López del Hierro al policía Villarejo, "ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro".

