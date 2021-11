Un juez ordena detener a exdirector de Pemex Carlos Treviño, que está en EEUU

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- Un juez ordenó detener al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, confirmaron este sábado fuentes judiciales a Efe, después de que el pasado 7 de septiembre no se presentase a comparecer ante la justicia por los delitos de blaqueo de capitales y asociación para delinquir.

En agosto pasado, Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex y que actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el mismo caso, acusó a Treviño de haber sido parte de los sobornos en relación a la planta Etileno XXI, que era parte del supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.

Treviño negó en todo momento dichas acusaciones y envió recientemente al juez una carta en la que argumentó falta de seguridad jurídica para un juicio justo.

Su defensa aseguró a medios locales que al exdirector de Pemex no le consta dicha orden de aprehensión y que actualmente se encuentra en Houston, Texas.

“Creemos que la Fiscalía, en un acto de congruencia, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión que exista en contra de mi cliente y debe aquí resaltarse que no es porque haya cometido ningún delito, sino porque no cumplió con el capricho de un juez; porque es un capricho, de acudir a una audiencia para la que no tuvo tiempo de prepararse”, destacó el abogado de Treviño, Óscar Zamudio en una radio nacional.