El juez rechaza que Villarejo pueda interrogar él mismo a Sanz Roldán

Madrid, 15 ene (EFE).- El magistrado que preside el primer juicio que sienta en el banquillo al excomisario José Villarejo ha rechazado su petición de interrogar él mismo al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, que declarará este viernes como testigo.

El titular del juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha tumbado la inmensa mayoría de las peticiones efectuadas por el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, que también solicitaba que el excomisario pudiese declarar en último lugar.

Villarejo, sentado a la derecha de su defensa, quería interrogar él mismo, en su condición de abogado, a testigos como Sanz Roldán, que declarará a lo largo de la jornada de hoy, como también lo hará por videoconferencia desde Reino Unido quien fuese amiga del rey emérito, la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

"No es procedente lo que se solicita", ha indicado el magistrado que, siguiendo el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ha rechazado la petición de Villarejo dado que es su abogado quien "actúa como portavoz de la defensa".

El excomisario también ha pedido sin éxito la suspensión del juicio al considerar que sólo han tenido 15 minutos para preparar su defensa dado que, debido a los efectos de la borrasca Filomena en Madrid, su abogado no ha podido acudir a la cárcel de Estremera, donde Villarejo lleva como preso preventivo desde noviembre de 2017, y ante la imposibilidad de realizar encuentros vis a vis en prisión, suspendidos por la pandemia.

Hoy ha llegado a los juzgados a las 9.20 horas en ambulancia y ha permanecido en los calabozos hasta el comienzo de la vista sobre las 10.40 horas.

El juez no ha considerado procedente la suspensión al no ver "impedimento" en el derecho de defensa y ha rechazado también las quejas de la defensa del excomisario, que ha alegado no haber sido suficientemente informado de los hechos por los que se le acusa.

Villarejo está acusado en este juicio de haber presentado en junio de 2017 una denuncia falsa contra el exdirector del CNI y un periodista del diario "El País", donde se publicó una fotografía suya, que, según Villarejo, los servicios secretos facilitaron al medio con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán y que corresponderían a una operación antiterrorista en la que intervino como agente encubierto.

Por eso, el excomisario ha pedido que declarasen como testigos el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino -imputados en la Audiencia Nacional en una de las ramas del conocido como caso Villarejo- con el objetivo de que aclarasen si conocían esa supuesta operación antiterrorista esgrimida por el excomisario.

Pero tampoco en esto ha tenido éxito Villarejo porque, según ha dicho el juez, "el derecho a la prueba no es un derecho absoluto" y los testigos propuestos son, a su entender, "innecesarios".

Lo que sí ha aceptado el magistrado es que se aporten una serie de documentos, entre ellos el informe de Asuntos Internos de la Policía conocido ayer, que analizaba los mensajes del móvil de Francisco Martínez en relación al caso Kitchen, sobre el presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, investigado en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía también acusa a Villarejo de un delito de calumnias en relación con una entrevista que se emitió el 5 de junio de 2017 en el programa "Salvados", de la Sexta, donde Villarejo "manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a Corinna zu Sayn-Wittgenstein siendo consciente de que no era cierto".