La jueza decana de Pamplona critica la falta de "rigor" de Catalá

La jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha asegurado que las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la sentencia de La Manada y el juez que emitió un voto particular "hablan por sí solas", porque "carecen de todo rigor".

Catalá admitió el pasado martes carencias en la formación de algunos jueces en perspectiva de género e indicó que, cuando un magistrado habla de "jolgorio o regocijo" de una víctima, no hay un "problema de leyes", sino de cultura, de formación y sensibilización.

Benito, que ha participado hoy en una concentración de jueces y fiscales por una justicia independiente y de calidad, ha afirmado que es "muy lamentable" que un ministro de Justicia, "a quien le correspondería la defensa de las instituciones, la defensa de esas reglas del juego y la defensa de la separación de poderes y la independencia judicial", esté "aprovechando" el caso de La Manada "para atacar de esta manera".

Y lo hace, ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación, "con una serie de argumentaciones que hablan por sí solas, porque carecen de todo rigor".

La jueza decana ha reclamado "reconocimiento y respeto al estamento judicial, que es fundamental en un Estado de derecho", ya que, "si no respetamos las reglas del juego que entre todos nos hemos marcado, difícilmente se puede defender esta democracia y este sistema, que entre todos hemos aceptado para poder vivir en paz".

Los jueces y los magistrados, ha declarado Benito, están asistiendo "con cierta consternación" a los comentarios que hacen los representantes políticos.

"Entendemos que la crítica de las resoluciones judiciales es perfectamente admisible, igual que a cualquier otro poder del Estado, pero cuando estas palabras vienen de estos representantes y con esa intención de manipulación y ese intento de desprestigiar al poder judicial, desde luego no lo podemos admitir", ha subrayado.

Al ser preguntada sobre el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia de La Manada, Ricardo González, que no ha asistido a este concentración, no ha querido hablar sobre "personas concretas" y ha recordado que, en todo caso, jueces y magistrados "hablamos a través de los autos y sentencias y a ellas me voy a remitir".

En relación a las protestas ciudadanas por la sentencia de La Manada, la jueza decana ha aseverado que "la crítica es legítima", pero "tiene que tener unos límites".

La crítica que realmente les preocupa, ha añadido, es la de quienes "tienen una responsabilidad política" y "están haciendo un uso" de este caso "para desviar la atención de lo que realmente nos ocupa aquí, que es reclamar esos medios que ellos nos tienen que proporcionar y que día a día siguen sin facilitarnos".

Por ejemplo, ha censurado los recortes en formación, "de la que tanto está hablando el ministro de Justicia".

"Somos un poder del Estado, nos tienen que mirar con lupa, es nuestra responsabilidad", ha indicado Benito, que ha matizado que lo importante es "garantizar esa independencia judicial, que viene desde los órganos más superiores, desde los órganos de gobierno".

Respecto al código que no se eliminó en la sentencia y que permitió acceder a datos personales de la víctima en la web del Gobierno de Navarra, ha recordado que se ha abierto una investigación en la Audiencia de Navarra sobre este asunto.

"Como desconocemos cuál ha podido ser exactamente el error, el fallo, cuál ha sido el alcance, no puedo responder nada al respecto, habrá que estar a resultas de esa investigación", ha apuntado.

Sobre la posible reforma del Código Penal en relación a los delitos sexuales, ha aseverado que ésa "es una labor del legislador", que deberá estudiar si hace falta una reforma o no. "Nosotros ahí no podemos entrar", ha puntualizado.